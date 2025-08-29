Челси работает над трансфером аргентинского полузащитника
Факундо Буонанотте привлекает внимание лондонского клуба
Аргентинский полузащитник «Брайтона» Факундо Буонанотте привлекает внимание «Челси». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, лондонский гранд работает над трансфером 20-летнего футболиста. Помимо «Челси» Факундо привлекает внимание других клубов, в том числе из АПЛ, и «Боруссии» Дортмунд.
«Челси» и «Брайтон» продолжают вести переговоры.
Прошедший сезон Факундо Буонанотте на правах аренды провел в составе «Лестера». За 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах он отличился 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» подпишет звездного вингера топ-клуба АПЛ.
🚨💣 EXCLUSIVE: Chelsea are working on deal to sign Facundo Buonanotte from Brighton.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025
Negotiations underway with Brighton for Argentine talent in the list of several clubs in UK, Borussia Dortmund and more.
Deal on. 🔵🇦🇷 pic.twitter.com/x4u7b4rX2h
