Челси работает над трансфером аргентинского полузащитника

Аргентинский полузащитник «Брайтона» Факундо Буонанотте привлекает внимание «Челси». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский гранд работает над трансфером 20-летнего футболиста. Помимо «Челси» Факундо привлекает внимание других клубов, в том числе из АПЛ, и «Боруссии» Дортмунд.

«Челси» и «Брайтон» продолжают вести переговоры.

Прошедший сезон Факундо Буонанотте на правах аренды провел в составе «Лестера». За 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах он отличился 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» подпишет звездного вингера топ-клуба АПЛ.