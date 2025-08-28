Контракт на 7 лет. Челси подпишет звездного вингера топ-клуба АПЛ
Алехандро Гарначо покинет «Манчестер Юнайтед»
Аргентинский вингер английского «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо вскоре перейдет в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 21-летнего футболиста составит около 40 миллионов фунтов стерлингов.
Сам игрок подпишет с «синими» 7-летний контракт.
В сезоне 2024/25 Алехандро Гарначо провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Алехандро Гарначо отклонил предложение «Баварии».
🚨🔵 BREAKING: Alejandro Garnacho to Chelsea, here we go! Deal done between #CFC and Man United.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025
Garnacho only wanted Chelsea and will sign seven year deal at the club for fee close to £40m package.
Story from July, confirmed. 🇦🇷 pic.twitter.com/TMHTkA9JM8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если найдутся неизвестные нам внутренние ресурсы, то киевляне будут играть в ЛЕ, иначе – ЛК
Лидер команды дал оценку слухам в прессе