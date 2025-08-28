Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Контракт на 7 лет. Челси подпишет звездного вингера топ-клуба АПЛ
Англия
28 августа 2025, 21:59 |
1246
1

Контракт на 7 лет. Челси подпишет звездного вингера топ-клуба АПЛ

Алехандро Гарначо покинет «Манчестер Юнайтед»

28 августа 2025, 21:59 |
1246
1
Контракт на 7 лет. Челси подпишет звездного вингера топ-клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Аргентинский вингер английского «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо вскоре перейдет в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 21-летнего футболиста составит около 40 миллионов фунтов стерлингов.

Сам игрок подпишет с «синими» 7-летний контракт.

В сезоне 2024/25 Алехандро Гарначо провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Алехандро Гарначо отклонил предложение «Баварии».

По теме:
Замена Исаку? Ньюкасл подпишет нападающего за 80 миллионов евро
Манчестер Юнайтед – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед трансферы Челси трансферы АПЛ Фабрицио Романо Алехандро Гарначо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28 августа 2025, 18:00 32
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Если найдутся неизвестные нам внутренние ресурсы, то киевляне будут играть в ЛЕ, иначе – ЛК

Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 28 августа 2025, 00:10 7
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским

Лидер команды дал оценку слухам в прессе

Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Футбол | 28.08.2025, 11:02
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Бокс | 28.08.2025, 02:28
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор
Футбол | 28.08.2025, 22:59
Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор
Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Челсі у своєму стилі. Підписувати, так років на сім)
Ответить
0
Популярные новости
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 17
Футбол
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
27.08.2025, 04:56 11
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
«Давай сделаем это». Президент хочет короля – Усику бросили вызов
«Давай сделаем это». Президент хочет короля – Усику бросили вызов
27.08.2025, 00:38 1
Бокс
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
26.08.2025, 23:55
Волейбол
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 6
Бокс
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
28.08.2025, 06:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем