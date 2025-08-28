Контракт на 7 лет. Челси подпишет звездного вингера топ-клуба АПЛ

Аргентинский вингер английского «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо вскоре перейдет в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 21-летнего футболиста составит около 40 миллионов фунтов стерлингов.

Сам игрок подпишет с «синими» 7-летний контракт.

В сезоне 2024/25 Алехандро Гарначо провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Алехандро Гарначо отклонил предложение «Баварии».