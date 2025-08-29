Костюк / Русе – Бузас Манейро / Коччаретто. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/32 финала US Open 2025
29 августа украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.
В 1/32 финала украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против тандема Джессика Бузас Манейро (Испания) / Элизабетта Коччаретто (Италия). Поединок состоится вторым запуском на корте №13 после игры Беллуччи / Марожан – Арендс / Джонсон. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния во втором раунде поборются либо против Майи Джойнт и Кэти Макнелли, либо против Беатрис Хаддад Майи и Лауры Зигемунд.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Беланов в шоке от общего уровня киевского Динамо
Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень