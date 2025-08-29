Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк / Русе – Бузас Манейро / Коччаретто. Смотреть онлайн LIVE трансляция
WTA
29 августа 2025, 15:56 |
68
0

Костюк / Русе – Бузас Манейро / Коччаретто. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/32 финала US Open 2025

29 августа 2025, 15:56 |
68
0
Костюк / Русе – Бузас Манейро / Коччаретто. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

29 августа украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В 1/32 финала украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против тандема Джессика Бузас Манейро (Испания) / Элизабетта Коччаретто (Италия). Поединок состоится вторым запуском на корте №13 после игры Беллуччи / Марожан – Арендс / Джонсон. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором раунде поборются либо против Майи Джойнт и Кэти Макнелли, либо против Беатрис Хаддад Майи и Лауры Зигемунд.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Синнер, Алькарас и другие. Известны пары третьего раунда US Open у мужчин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
ВИДЕО. Два суперкамбека: на US Open за день сыграно пять пятисетовиков
Элизабетта Коччаретто Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Джессика Бузас Манейро смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
Футбол | 28 августа 2025, 16:24 5
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону

Игорь Беланов в шоке от общего уровня киевского Динамо

Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29 августа 2025, 00:36 122
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций

Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень

Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Футбол | 29.08.2025, 09:42
Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29.08.2025, 06:23
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
ВИДЕО. Гауфф вышла в 1/16 финала USO. Коко намучалась с Векич в первом сете
Теннис | 29.08.2025, 10:49
ВИДЕО. Гауфф вышла в 1/16 финала USO. Коко намучалась с Векич в первом сете
ВИДЕО. Гауфф вышла в 1/16 финала USO. Коко намучалась с Векич в первом сете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56
Бокс
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 3
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 21
Футбол
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 1
Бокс
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем