Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава и Заря назвали стартовые составы на матч чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 14:20 | Обновлено 29 августа 2025, 14:34
123
0

Полтава и Заря назвали стартовые составы на матч чемпионата Украины

Поединок четвертого тура Премьер-лиги состоится 29 августа в 15:30 по киевскому времени

29 августа 2025, 14:20 | Обновлено 29 августа 2025, 14:34
123
0
Полтава и Заря назвали стартовые составы на матч чемпионата Украины
СК Полтава

В пятницу, 29 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава» и луганская «Заря».

Команды сыграют на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После трех туров «Заря» набрала четыре балла и занимает девятое место в турнирной таблице. «Полтава» разместилась на 11-й позиции – в активе клуба три очка.

Накануне этого противостояния наставники команд определились со стартовыми составами на поединок четвертого тура.

Полтава: Восконян, Кононов, Пидлепич, Веремиенко, Бужин, Плахтырь, Мисюра, Галенков, Одарюк, Вивдич, Хахлев.

Заря: Турбаевский, Пердута, Джордан, Башич, Жуниор Рейс, Попара, Саленко, Мичин, Слесарь, Маткевич, Будковский.

Стартовые составы на матч Полтава Заря:

По теме:
Вторая лига. 5-й тур, 29 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Неймар обратился к футболисту Шахтера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Заря Луганск стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что творилось в раздевалке? Эмоции игроков Шахтера после выхода в ЛК
Футбол | 29 августа 2025, 09:39 16
Что творилось в раздевалке? Эмоции игроков Шахтера после выхода в ЛК
Что творилось в раздевалке? Эмоции игроков Шахтера после выхода в ЛК

Игроки «горняков» сыграют в групповом раунде Лиги конференций

Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Футбол | 28 августа 2025, 15:15 26
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова

Донецкий клуб получит 30 млн евро и бонусы за результативные удары

Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Футбол | 29.08.2025, 14:01
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Футбол | 28.08.2025, 19:47
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Футбол | 29.08.2025, 07:11
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 3
Бокс
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56
Бокс
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 21
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем