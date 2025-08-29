Полтава и Заря назвали стартовые составы на матч чемпионата Украины
Поединок четвертого тура Премьер-лиги состоится 29 августа в 15:30 по киевскому времени
В пятницу, 29 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава» и луганская «Заря».
Команды сыграют на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
После трех туров «Заря» набрала четыре балла и занимает девятое место в турнирной таблице. «Полтава» разместилась на 11-й позиции – в активе клуба три очка.
Накануне этого противостояния наставники команд определились со стартовыми составами на поединок четвертого тура.
Полтава: Восконян, Кононов, Пидлепич, Веремиенко, Бужин, Плахтырь, Мисюра, Галенков, Одарюк, Вивдич, Хахлев.
Заря: Турбаевский, Пердута, Джордан, Башич, Жуниор Рейс, Попара, Саленко, Мичин, Слесарь, Маткевич, Будковский.
