Полтава и Заря назвали стартовые составы на матч чемпионата Украины

В пятницу, 29 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава» и луганская «Заря».

Команды сыграют на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После трех туров «Заря» набрала четыре балла и занимает девятое место в турнирной таблице. «Полтава» разместилась на 11-й позиции – в активе клуба три очка.

Накануне этого противостояния наставники команд определились со стартовыми составами на поединок четвертого тура.

Полтава: Восконян, Кононов, Пидлепич, Веремиенко, Бужин, Плахтырь, Мисюра, Галенков, Одарюк, Вивдич, Хахлев.

Заря: Турбаевский, Пердута, Джордан, Башич, Жуниор Рейс, Попара, Саленко, Мичин, Слесарь, Маткевич, Будковский.

Стартовые составы на матч Полтава – Заря: