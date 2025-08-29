Нидерланды будут представлены 6-ю клубами в основном раунде еврокубков
Когда в последний раз такое случалось?
Определились все участники еврокубков сезона 2025/26.
Сразу 6 команд будут представлять Нидерланды:
- ПСВ – Лига чемпионов
- Аякс – Лига чемпионов
- Фейеноорд – Лига Европы
- Гоу Эгед Иглз – Лига Европы
- Утрехт – Лига Европы
- АЗ – Лига конференций
Последний раз 6 нидерландских команд участвовали в основном раунде еврокубков еще в сезоне 2008/09. Тогда страну представляли «ПСВ», «Аякс», «Твенте», «Фейеноорд», «Неймеген» и «Херенвен».
Напомним, что вместе с «АЗ» в Лиге конференций будут выступать две украинские команды: «Динамо» и «Шахтер». «АЗ» и «Шахтер» будут находиться в первой корзине, «Динамо» – во второй.
6 - For the first time since 2008-09 (PSV, Ajax, FC Twente, Feyenoord, N.E.C. and sc Heerenveen), six different Dutch sides will feature in main stage European competition this season (PSV, Ajax, Feyenoord, Go Ahead Eagles, FC Utrecht and AZ). Representation. pic.twitter.com/G4HIjdVmKj— OptaJohan (@OptaJohan) August 28, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий клуб получит 30 млн евро и бонусы за результативные удары
В Киеве состоялась жеребьевка очередного раунда