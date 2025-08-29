Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды будут представлены 6-ю клубами в основном раунде еврокубков
Нидерланды
29 августа 2025, 12:48 |
225
0

Нидерланды будут представлены 6-ю клубами в основном раунде еврокубков

Когда в последний раз такое случалось?

29 августа 2025, 12:48 |
225
0
Нидерланды будут представлены 6-ю клубами в основном раунде еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ

Определились все участники еврокубков сезона 2025/26.

Сразу 6 команд будут представлять Нидерланды:

  • ПСВ – Лига чемпионов
  • Аякс – Лига чемпионов
  • Фейеноорд – Лига Европы
  • Гоу Эгед Иглз – Лига Европы
  • Утрехт – Лига Европы
  • АЗ – Лига конференций

Последний раз 6 нидерландских команд участвовали в основном раунде еврокубков еще в сезоне 2008/09. Тогда страну представляли «ПСВ», «Аякс», «Твенте», «Фейеноорд», «Неймеген» и «Херенвен».

Напомним, что вместе с «АЗ» в Лиге конференций будут выступать две украинские команды: «Динамо» и «Шахтер». «АЗ» и «Шахтер» будут находиться в первой корзине, «Динамо» – во второй.

По теме:
ВИДЕО. Бывший тренер Шахтера встретился с Тураном
Кевин – лучший игрок Шахтера в матче с Серветтом
Эдуардо ГЕРРЕРО: «У нас была возможность пройти дальше»
Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций чемпионат Нидерландов по футболу статистика ПСВ Аякс Фейеноорд Гоу Эхед Иглс Утрехт АЗ Алкмаар
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Футбол | 28 августа 2025, 15:15 26
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова

Донецкий клуб получит 30 млн евро и бонусы за результативные удары

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 28 августа 2025, 14:30 31
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера

В Киеве состоялась жеребьевка очередного раунда

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало вингера, феерившего против Шахтера
Футбол | 29.08.2025, 12:07
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало вингера, феерившего против Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало вингера, феерившего против Шахтера
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Футбол | 29.08.2025, 09:11
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Футбол | 29.08.2025, 07:11
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
29.08.2025, 06:23 103
Футбол
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
27.08.2025, 17:51 2
Волейбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56
Бокс
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем