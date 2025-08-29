Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок сборной Украины объяснил, почему Полесье не прошло Фиорентину
Лига конференций
29 августа 2025, 23:59 | Обновлено 30 августа 2025, 00:05
Экс-игрок сборной Украины объяснил, почему Полесье не прошло Фиорентину

Сергей Ковалев считает, что житомирянам не хватило сил и опыта

Экс-игрок сборной Украины объяснил, почему Полесье не прошло Фиорентину
Сергей Ковалев

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Ковалев в эксклюзивном интервью Sport.ua объяснил, почему житомирское «Полесье» проиграло ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против «Фиорентины» (2:3, 2:6 по сумме матчей).

– Близким к реваншу было «Полесье», но...

– После двух быстрых голов появилась надежда, но во втором тайме подопечным Руслана Ротаня элементарно не хватило сил и опыта. В свою очередь «Фиорентина» начала играть надежнее и все-таки добилась своего (3:2). Однако житомиряне достойно выглядели на фоне такого сильного соперника, они сделали все, что могли.

Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Сергей Ковалев (футболист)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
