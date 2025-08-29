Форвард Фиорентины забил в ворота Полесья и почти догнал Андрея Шевченко
Как выглядит десятка лучших бомбардиров в еврокубках?
28 августа состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились итальянская «Фиорентина» и житомирское «Полесье».
Подопечные Руслана Ротаня забили два гола в первом тайме, однако не сумели удержать преимущество и уступили «фиалкам» со счетом 2:3. В первом противостоянии, которое состоялось неделю назад, «волки» потерпели разгромное поражение (0:3), поэтому по сумме двух встреч прекратили свою борьбу в еврокубках.
Победным голом за «Фиорентину» отметился Эдин Джеко. Для боснийского нападающего этот забитый мяч стал 66-м в еврокубках.
Джеко занимает девятое место в рейтинге лучших бомбардиров еврокубков в истории, лишь на один забитый мяч отставая от занимающего восьмую позицию Андрея Шевченко.
Лучшие бомбардиры в истории еврокубков:
- 145 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 132 – Лионель Месси (Аргентина)
- 113 – Роберт Левандовски (Польша)
- 92 – Карим Бензема (Франция)
- 77 – Рауль (Испания)
- 73 – Герд Мюллер (ФРГ)
- 70 – Филиппо Индзаги (Италия)
- 67 – Андрей Шевченко (Украина)
- 66 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 64 – Гарри Кейн (Англия)
Goleadores históricos en competiciones clubes UEFA 👇— Only Stats (@TheGoatStats) August 28, 2025
1️⃣Cristiano Ronaldo 🇵🇹 145
2️⃣Lionel Messi 🇦🇷 132
3️⃣Robert Lewandowski 🇵🇱 113
4️⃣Karim Benzema 🇫🇷 92
5️⃣Raúl 🇪🇸 77
6️⃣Gerd Muller 🇩🇪 73
7️⃣Filippo Inzaghi 🇮🇹 70
8️⃣Andriy Shevchenko 🇺🇦 67
9️⃣EDIN DZEKO 🇧🇦 66 🆕
🔟Harry Kane 🏴 64… pic.twitter.com/l1jy4RflD1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки вошли в первую корзину, а столичная команда – во вторую
Киевляне обсуждают с «Жироной» последние детали трансфера