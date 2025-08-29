Форвард Фиорентины забил в ворота Полесья и почти догнал Андрея Шевченко

28 августа состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились итальянская «Фиорентина» и житомирское «Полесье».

Подопечные Руслана Ротаня забили два гола в первом тайме, однако не сумели удержать преимущество и уступили «фиалкам» со счетом 2:3. В первом противостоянии, которое состоялось неделю назад, «волки» потерпели разгромное поражение (0:3), поэтому по сумме двух встреч прекратили свою борьбу в еврокубках.

Победным голом за «Фиорентину» отметился Эдин Джеко. Для боснийского нападающего этот забитый мяч стал 66-м в еврокубках.

Джеко занимает девятое место в рейтинге лучших бомбардиров еврокубков в истории, лишь на один забитый мяч отставая от занимающего восьмую позицию Андрея Шевченко.

Лучшие бомбардиры в истории еврокубков:

145 – Криштиану Роналду (Португалия)

132 – Лионель Месси (Аргентина)

113 – Роберт Левандовски (Польша)

92 – Карим Бензема (Франция)

77 – Рауль (Испания)

73 – Герд Мюллер (ФРГ)

70 – Филиппо Индзаги (Италия)

67 – Андрей Шевченко (Украина)

66 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)

64 – Гарри Кейн (Англия)