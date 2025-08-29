Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Фиорентины забил в ворота Полесья и почти догнал Андрея Шевченко
Лига конференций
29 августа 2025, 10:33 |
632
0

Форвард Фиорентины забил в ворота Полесья и почти догнал Андрея Шевченко

Как выглядит десятка лучших бомбардиров в еврокубках?

29 августа 2025, 10:33 |
632
0
Форвард Фиорентины забил в ворота Полесья и почти догнал Андрея Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

28 августа состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились итальянская «Фиорентина» и житомирское «Полесье».

Подопечные Руслана Ротаня забили два гола в первом тайме, однако не сумели удержать преимущество и уступили «фиалкам» со счетом 2:3. В первом противостоянии, которое состоялось неделю назад, «волки» потерпели разгромное поражение (0:3), поэтому по сумме двух встреч прекратили свою борьбу в еврокубках.

Победным голом за «Фиорентину» отметился Эдин Джеко. Для боснийского нападающего этот забитый мяч стал 66-м в еврокубках.

Джеко занимает девятое место в рейтинге лучших бомбардиров еврокубков в истории, лишь на один забитый мяч отставая от занимающего восьмую позицию Андрея Шевченко.

Лучшие бомбардиры в истории еврокубков:

  • 145 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 132 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 113 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 92 – Карим Бензема (Франция)
  • 77 – Рауль (Испания)
  • 73 – Герд Мюллер (ФРГ)
  • 70 – Филиппо Индзаги (Италия)
  • 67 – Андрей Шевченко (Украина)
  • 66 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  • 64 – Гарри Кейн (Англия)
По теме:
Ротань раскритиковал футболистов Полесья: «Очень большие претензии»
Шахтер в 11-й раз в своей истории сыграл овертаймы в матче еврокубка
Назван футболист Шахтера, который слишком много брал на себя в матче ЛК
Лига конференций Фиорентина Фиорентина - Полесье Полесье Житомир Эдин Джеко Андрей Шевченко статистика
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29 августа 2025, 06:23 95
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?

Горняки вошли в первую корзину, а столичная команда – во вторую

Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Футбол | 29 августа 2025, 07:58 6
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону

Киевляне обсуждают с «Жироной» последние детали трансфера

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Футбол | 29.08.2025, 07:11
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Рома выставила Довбика на трансфер, но появилась неожиданная проблема
Футбол | 29.08.2025, 10:17
Рома выставила Довбика на трансфер, но появилась неожиданная проблема
Рома выставила Довбика на трансфер, но появилась неожиданная проблема
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 28.08.2025, 14:30
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56
Бокс
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 122
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 1
Бокс
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем