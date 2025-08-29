Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Фиорентины: «Полесью нечего было терять»
Лига конференций
29 августа 2025, 07:58 | Обновлено 29 августа 2025, 07:59
Звезда Фиорентины: «Полесью нечего было терять»

Робин Госенс побеседовал с журналистами после матча Лиги конференций

Робин Госенс

Защитник итальянской «Фиорентины» Робин Госенс поделился эмоциями после матча против житомирского «Полесья» в квалификационном раунде Лиги Европы.

– Мы пострадали в первом тайме, частично из-за игры Полесья. Они сильно давили, а нам было тяжело найти правильные решения. Мы несколько изменили в перерыве, а настоящая Фиорентина проявила себя во втором тайме. Мы рады, что вышли в групповой этап».

– Помогло ли вам преимущество 3:0 психологически расслабиться?

– Им нечего было терять, и они сыграли игру без стресса. Кроме того, нам нужно было найти мотивацию в себе, чтобы оставаться сильными. В первом тайме это произошло немного из-за давления Полесья, но потом мы хорошо их перезагрузили. Во втором тайме они ни разу не пробили по воротам. Теперь все от нас зависит, нужно набрать лучшую возможную форму для Серии А и группового этапа Лиги конференций. Мы выполнили нашу первую цель, теперь мы начинаем серьезно относиться к этому.

– Обременили ли нас три игры за неделю?

– Это была третья выездная игра через несколько дней. Это изнуряет, но именно этого мы хотим; мы хотим играть как можно больше всегда. Мы рады, что можем сделать это с Лигой конференций. Сейчас мы думаем о выездной игре в Турине, которая очень важна, потом о перерыве, а потом мы по-настоящему начнем играть, – сказал немец.

Ранее Руслан Ротань объяснил поражение житомирских «волков» в матче Лиги конференций против Фиорентины.

Робин Госенс Фиорентина Полесье Житомир Полесье - Фиорентина Лига конференций
Источник: Tuttomercatoweb
