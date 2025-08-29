Кевин отличился 17-м забитым мячом за Шахтер

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» на выезде победил швейцарский «Серветт» со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч) и вышел в основной раунд соревнования.

Очередным голом в составе «Шахтера» отметился Кевин. Бразилец довел количество забитых мячей за «горняков» до 17.

Все голы Кевина за Шахтер