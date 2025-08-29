Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Кевин отличился 17-м забитым мячом за Шахтер

Вспомним все матчи, в которых бразилец забивал голы в составе «горняков»

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» на выезде победил швейцарский «Серветт» со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч) и вышел в основной раунд соревнования.

Очередным голом в составе «Шахтера» отметился Кевин. Бразилец довел количество забитых мячей за «горняков» до 17.

Все голы Кевина за Шахтер

  • 08.03.24: ЧУ, Колос (2 гола)
  • 05.05.24: ЧУ, Черноморец
  • 10.11.24: ЧУ, Заря
  • 23.11.24: ЧУ, Ингулец
  • 10.12.24: ЛЧ, Бавария
  • 22.01.25: ЛЧ, Брест
  • 02.04.25: КУ, Александрия
  • 06.04.25: ЧУ, Верес
  • 16.04.25: ЧУ, Кривбасс
  • 19.04.25: ЧУ, Колос
  • 27.04.25: ЧУ, Динамо
  • 10.07.25: ЛЕ, Ильвес
  • 25.07.25: ЛЕ, Бешикташ (2 гола)
  • 31.07.25: ЛЕ, Бешикташ
  • 28.08.25: ЛК, Серветт
Серветт Шахтер Донецк статистика Лига конференций Серветт - Шахтер Кевин (Шахтер)
