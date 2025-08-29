Лига конференций29 августа 2025, 07:00 |
Кевин отличился 17-м забитым мячом за Шахтер
Вспомним все матчи, в которых бразилец забивал голы в составе «горняков»
29 августа 2025, 07:00 |
В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» на выезде победил швейцарский «Серветт» со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч) и вышел в основной раунд соревнования.
Очередным голом в составе «Шахтера» отметился Кевин. Бразилец довел количество забитых мячей за «горняков» до 17.
Все голы Кевина за Шахтер
- 08.03.24: ЧУ, Колос (2 гола)
- 05.05.24: ЧУ, Черноморец
- 10.11.24: ЧУ, Заря
- 23.11.24: ЧУ, Ингулец
- 10.12.24: ЛЧ, Бавария
- 22.01.25: ЛЧ, Брест
- 02.04.25: КУ, Александрия
- 06.04.25: ЧУ, Верес
- 16.04.25: ЧУ, Кривбасс
- 19.04.25: ЧУ, Колос
- 27.04.25: ЧУ, Динамо
- 10.07.25: ЛЕ, Ильвес
- 25.07.25: ЛЕ, Бешикташ (2 гола)
- 31.07.25: ЛЕ, Бешикташ
- 28.08.25: ЛК, Серветт
