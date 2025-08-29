Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
29 августа 2025, 01:46
Шахтер не проигрывает в игровое время в еврокубках уже 8 матчей подряд

На этот раз «горняки» победили на выезде «Серветт» из Швейцарии

Шахтер не проигрывает в игровое время в еврокубках уже 8 матчей подряд
ФК Шахтер

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» на выезде победил швейцарский «Серветт» со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч) и вышел в основной раунд Лиги конференций.

«Горняки» продлили свою беспроигрышную серию в игровое время в еврокубках до 8 матчей.

Беспроигрышная серия донецкого Шахтера в еврокубках (в игровое время)

  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0
  • 2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтер – 0:0
  • 2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтер – 2:4
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ – 2:0
  • 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – по пенальти)
  • 2025: ЛК, Шахтер – Серветт – 1:1
  • 2025: ЛК, Серветт – Шахтер – 1:2

Последний раз «Шахтер» имел подобную беспроигрышную серию в сезоне 2016/17 (9 матчей).

Олексій Коваль
Ви серьозно?!
Та в гарні часи це було б 8 перемог, з загальним рахунком страшно навіть уявити 
Олексій Коваль
Як мінімум 0:0 з Ільвесом це ганьба, а то й перші 1:1 з Серветом, при кількості ударів 25:2
