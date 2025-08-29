Шахтер не проигрывает в игровое время в еврокубках уже 8 матчей подряд

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» на выезде победил швейцарский «Серветт» со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч) и вышел в основной раунд Лиги конференций.

«Горняки» продлили свою беспроигрышную серию в игровое время в еврокубках до 8 матчей.

Беспроигрышная серия донецкого Шахтера в еврокубках (в игровое время)

2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0

2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтер – 0:0

2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтер – 2:4

2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ – 2:0

2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0

2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – по пенальти)

2025: ЛК, Шахтер – Серветт – 1:1

2025: ЛК, Серветт – Шахтер – 1:2

Последний раз «Шахтер» имел подобную беспроигрышную серию в сезоне 2016/17 (9 матчей).