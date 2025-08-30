Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
30 августа 2025, 00:21
Гасперини сообщил Довбику плохие новости. Артем уже нашел себе клуб

Довбик может вернуться к варианту с «Вильярреалом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации СМИ, в «Роме» состоялось внутреннее совещание, на котором главный тренер Джан Пьеро Гасперини сообщил, что не рассчитывает на украинца. Артем решил покинуть «волков» до завершения трансферного окна – он готов пересмотреть вариант с переходом в «Вильярреал».

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

Джан Пьеро Гасперини Вильярреал Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник
