Гасперини сообщил Довбику плохие новости. Артем уже нашел себе клуб
Довбик может вернуться к варианту с «Вильярреалом»
28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.
По информации СМИ, в «Роме» состоялось внутреннее совещание, на котором главный тренер Джан Пьеро Гасперини сообщил, что не рассчитывает на украинца. Артем решил покинуть «волков» до завершения трансферного окна – он готов пересмотреть вариант с переходом в «Вильярреал».
В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне уже договорились о переходе Огунданы Шолы
Команда Лупашко до сих пор без побед в УПЛ, но болельщиков развлекает по полной