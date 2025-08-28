Впервые два теннисиста в возрасте 37+ вышли в 3-й раунд на двух подряд GS

Впервые в Открытой Эре два теннисиста в возрасте 37+ вышли в 3-й раунд одиночного разряда на двух подряд турнирах Grand Slam.

Речь идет о французе Адриане Маннарино (АТР 77) и сербе Новаке Джоковиче (АТР 7).

Маннарино на Уимблдоне-2025 добрался до 1/16 финала и уступил Андрею Рублеву. На US Open Адриан разобрался с Таллоном Грикспором и Джорданом Томпсоном, а далее поборется против Бена Шелтона.

Джокович на травяном мейджоре в полуфинале проиграл Яннику Синнеру, а на Открытом чемпионате США уже прошел Лернера Тьена и Закери Свайду. Его следующим соперником будет Кэмерон Норри.