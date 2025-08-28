Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Впервые два теннисиста в возрасте 37+ вышли в 3-й раунд на двух подряд GS
US Open
Впервые два теннисиста в возрасте 37+ вышли в 3-й раунд на двух подряд GS

Адриан Маннарино и Новак Джокович продолжают выступления на US Open 2025

Впервые два теннисиста в возрасте 37+ вышли в 3-й раунд на двух подряд GS
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Впервые в Открытой Эре два теннисиста в возрасте 37+ вышли в 3-й раунд одиночного разряда на двух подряд турнирах Grand Slam.

Речь идет о французе Адриане Маннарино (АТР 77) и сербе Новаке Джоковиче (АТР 7).

Маннарино на Уимблдоне-2025 добрался до 1/16 финала и уступил Андрею Рублеву. На US Open Адриан разобрался с Таллоном Грикспором и Джорданом Томпсоном, а далее поборется против Бена Шелтона.

Джокович на травяном мейджоре в полуфинале проиграл Яннику Синнеру, а на Открытом чемпионате США уже прошел Лернера Тьена и Закери Свайду. Его следующим соперником будет Кэмерон Норри.

Адриан Маннарино Новак Джокович US Open 2025 рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
