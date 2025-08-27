Джокович отдал сет квалифайеру, но вышел в третий раунд US Open 2025
Новак переиграл Закари Свайду в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2025
Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) вышел в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.
Во втором раунде 24-кратный победитель турниров Grand Slam в четырех сетах переиграл 145-ю ракетку мира Закери Свайду (США, ATP 145) за 2 часа и 34 минуты.
US Open 2025. 1/32 финала
Новак Джокович (Сербия) [7] – Закери Свайда (США) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1
Джокович провел первое очное противостояние против Свайды.
Следующим соперником Новака будет либо Кэмерон Норри, либо Франсиско Комесанья.
Джокович выиграл 191-й матч на хардовых мейджорах и сравнялся по этому показателю с Роджером Федерером.
Новак в 75-й раз вышел в третий круг на слэмах, установив рекорд. Для Ноле эта победа стала 92-й на US Open – больше только у Джимми Коннорса.
