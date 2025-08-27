Джокович отдал сет квалифайеру, но вышел в третий раунд US Open 2025

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
27 августа 2025, 21:38 | Обновлено 27 августа 2025, 21:58
Новак переиграл Закари Свайду в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) вышел в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.

Во втором раунде 24-кратный победитель турниров Grand Slam в четырех сетах переиграл 145-ю ракетку мира Закери Свайду (США, ATP 145) за 2 часа и 34 минуты.

US Open 2025. 1/32 финала

Новак Джокович (Сербия) [7] – Закери Свайда (США) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1

Джокович провел первое очное противостояние против Свайды.

Следующим соперником Новака будет либо Кэмерон Норри, либо Франсиско Комесанья.

Джокович выиграл 191-й матч на хардовых мейджорах и сравнялся по этому показателю с Роджером Федерером.

Новак в 75-й раз вышел в третий круг на слэмах, установив рекорд. Для Ноле эта победа стала 92-й на US Open – больше только у Джимми Коннорса.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Новак Джокович US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
