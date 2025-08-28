Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Во время жеребьевки Кубка Украины один из шариков сломался, бумажка выпала
Кубок Украины
28 августа 2025, 14:55
Во время жеребьевки Кубка Украины один из шариков сломался, бумажка выпала

Один из ведущих жеребьевки вытащил шарик вне очереди

Во время жеребьевки Кубка Украины один из шариков сломался, бумажка выпала
УАФ

Во время жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины по футболу один из шариков сломался, и бумажка выпала из него.

Курьезная ситуация случилась во время вытягивания шариков из чаши с названиями команд.

«Извините, один шарик развалился» – сказал один из ведущих жеребьевки.

После этого он вытащил сломанный шарик вне очереди и объявил: Локомотив Киев.

Видеозапись жеребьевки (курьезный момент на отметке 14:00)

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Опубликован текст решения КДК УАФ о техническом поражении клубу ЮКСА
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги получил техническое поражение в Кубке Украины
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Макс Максов
Там дві кульки так розсипались, була ще одна)
SHN
Ща Поворознюк скаже,що Шева зламав
