Во время жеребьевки Кубка Украины один из шариков сломался, бумажка выпала

Во время жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины по футболу один из шариков сломался, и бумажка выпала из него.

Курьезная ситуация случилась во время вытягивания шариков из чаши с названиями команд.

«Извините, один шарик развалился» – сказал один из ведущих жеребьевки.

После этого он вытащил сломанный шарик вне очереди и объявил: Локомотив Киев.

Видеозапись жеребьевки (курьезный момент на отметке 14:00)