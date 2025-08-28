Кубок Украины28 августа 2025, 14:55 | Обновлено 28 августа 2025, 15:22
Во время жеребьевки Кубка Украины один из шариков сломался, бумажка выпала
Один из ведущих жеребьевки вытащил шарик вне очереди
Во время жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины по футболу один из шариков сломался, и бумажка выпала из него.
Курьезная ситуация случилась во время вытягивания шариков из чаши с названиями команд.
«Извините, один шарик развалился» – сказал один из ведущих жеребьевки.
После этого он вытащил сломанный шарик вне очереди и объявил: Локомотив Киев.
Видеозапись жеребьевки (курьезный момент на отметке 14:00)
Там дві кульки так розсипались, була ще одна)
Ща Поворознюк скаже,що Шева зламав
