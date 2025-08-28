Ястремская / Паркс – Биррелл / Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде украинка и ее напарница Алиша Паркс (США) сыграют против тандема Кимберли Биррелл (Австралия) / Оливия Гадеки (Австралия). Поединок состоится вторым запуском на корте №13 после игры Ламсден / Ниномия – Глисон / Гамарра Мартинс. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Ястремская и Паркс проведут первый совместный матч.

Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд, либо против Надежды Киченок и Алдилы Сутджиади.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА