Ястремская / Паркс – Биррелл / Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/32 финала US Open 2025
28 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.
В первом раунде украинка и ее напарница Алиша Паркс (США) сыграют против тандема Кимберли Биррелл (Австралия) / Оливия Гадеки (Австралия). Поединок состоится вторым запуском на корте №13 после игры Ламсден / Ниномия – Глисон / Гамарра Мартинс. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Ястремская и Паркс проведут первый совместный матч.
Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд, либо против Надежды Киченок и Алдилы Сутджиади.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 28 августа в 19:00
Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…