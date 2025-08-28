Наставник сборной Украины U-18 вызвал 22 футболиста на турнир в Швеции

Юношеская сборная Украины (игроки 2008 года рождения) с 4 до 9 сентября будет принимать участие в товарищеском турнире в Швеции. Соперниками «сине-желтых» станут сверстники из Норвегии, Дании и Швеции.

Владимир Самборский, который присоединился к тренерскому штабу юношеских сборных Украины и будет руководить командой на сентябрьском сборе, вызвал для подготовки к этому турниру 22 футболиста из 14 клубов.

Состав юношеской сборной Украины U-18:

Вратари: Ростислав Баглай («Шахтер» Донецк), Кирилл Хадасевич («Вольфсбург», Германия), Федор Ткаченко («Бетис», Испания).

Защитники: Егор Костюк, Никита Калюжный (оба – «Шахтер» Донецк), Даниил Огородник («Динамо» Киев), Арсен Залипка («Рух» Львов), Артем Мурадян («Боруссия» М, Германия), Никита Мельник («Наполи», Италия), Станислав Толстолис («Насьональ», Португалия)

Полузащитники: Артем Зубрий, Александр Балакай, Александр Середа (все – «Шахтер» Донецк), Назар Иваськив («Динамо» Киев), Мухаммад Джурабаев («Рух» Львов), Андрей Король («Металлист 1925» Харьков), Артем Корж («Полесье» Житомир), Илья Кутья («Хайдук», Хорватия), Антон Мартынюк (ПСВ, Нидерланды).

Нападающие: Захарий Захарков («Колос» Ковалевка), Дмитрий Зудин («Хайдук, Хорватия), Илья Меньшиков (Аустрия, Австрия).

Расписание матчей сборной Украины (U-18) на турнире в Швеции: