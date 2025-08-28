Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Поставили ультиматум. У ПСЖ появились проблемы из-за трансфера голкипера
Франция
28 августа 2025, 12:01
Поставили ультиматум. У ПСЖ появились проблемы из-за трансфера голкипера

«Манчестер Сити» сообщил, что заберет Доннарумму либо за 15 млн евро, либо бесплатно

Поставили ультиматум. У ПСЖ появились проблемы из-за трансфера голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Английский «Манчестер Сити» и французский ПСЖ продолжают переговоры о трансфере голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. ОБ этом сообщает французское издание Lequipe.

Изначально парижский клуб требовал 50 млн евро, но позже был вынужден снизить цену до 30 млн евро, так как контракт футболиста заканчивается через год. После этого «горожане» провели успешные переговоры с 26-летним игроком, в ходе которых обсудили все детали будущего перехода и согласовали услвоия личного контракта.

Доннарумма согласился перебраться в чемпионат Англии и договорился о сотрудничестве до 2030 года, но теперь трансфер находится под угрозой срыва.

«Манчестер Сити» потребовал от ПСЖ снова снизить свои финансовые требования и отпустить итальянца за 15 млн евро. Если в Париже не согласятся – представитель Премьер-лиги заберет голкипера через год бесплатно.

Ситуация зашла в тупик – Доннарумма не хочет оставаться во Франции, ПСЖ не рассчитывает на футболиста, «Манчестер Сити» не намерен платить больше. Руководство парижского клуба пока не определилось, что делать дальше.

Манчестер Сити ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: L'Equipe
