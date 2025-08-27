Возникли проблемы. Голкипер ПСЖ может остаться в команде еще на год

Трансфер голкипера французского ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы в чемпионат Англии находится под угрозой срыва. Об этом сообщил журналист L'Équipe Лоик Танзи.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити», который провел несколько раундов переговоров с парижской командой. Сам итальянец согласился перейти в Премьер-лигу и даже согласовал личный контракт на пять лет, но теперь возникли проблемы.

ПСЖ требовал за трансфер Доннаруммы 50 млн евро, но в итоге согласился отпустить вратаря за 30 млн евро. По информации английских СМИ, такая сумма устроила «горожан», однако они отправили запрос о трансфере, в котором было прописано предложение в размере всего 15 млн евро.

«Манчестер Сити» считает, что может диктовать свои условия, так как будет иметь право забрать Доннарумму бесплатно через год. После завершения сезона 2025/26 итальянец станет свободным агентом.

ПСЖ недоволен таким развитием ситуации и пока не принял окончательного решения о будущем Джанлуиджи. Клуб не готов терять своего голкипера бесплатно, но и 15 млн евро, которые предложили в Англии, считает смешной суммой за футболиста, который выиграл Лигу чемпионов.