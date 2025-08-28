Стал известен соперник Интера Майами в финале Кубка лиг

Утром 28 августа определилась вторая пара финалистов Кубка лиг.

После победы в первом полуфинале «Интер» Майами над «Орландо Сити» (3:1) состоялся второй матч за выход в финал.

На арене «Dignity Health Sports Park» в городе Карсон встретились два американских клуба – «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс».

С первых минут «Сиэтл Саундерс» сделал первый шаг к своей цели. На 7-й минуте команда открыла счет и удерживала результат до перерыва.

Во втором тайме «Лос-Анджелес Гэлакси» не смог изменить ход встречи, а наоборот, пропустил еще один мяч.

В итоге «Сиэтл Саундерс» одержал победу (2:0) и вышел в финал, где встретится с клубом «Интер» Майами.

Кубок лиг 2025. Плей-офф

Полуфинал. 28 августа

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Сиэтл Саундерс» – 0:2

Голы: Де Ла Вега, 7, Де Росарио, 57

Удаление: Ноухоу, 83

Видеообзор матча:

Фотогалерея матча: