Стал известен соперник Интера Майами в финале Кубка лиг
«Цапли» в битве за золото встретятся с клубом «Сиэтл Саундерс»
Утром 28 августа определилась вторая пара финалистов Кубка лиг.
После победы в первом полуфинале «Интер» Майами над «Орландо Сити» (3:1) состоялся второй матч за выход в финал.
На арене «Dignity Health Sports Park» в городе Карсон встретились два американских клуба – «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс».
С первых минут «Сиэтл Саундерс» сделал первый шаг к своей цели. На 7-й минуте команда открыла счет и удерживала результат до перерыва.
Во втором тайме «Лос-Анджелес Гэлакси» не смог изменить ход встречи, а наоборот, пропустил еще один мяч.
В итоге «Сиэтл Саундерс» одержал победу (2:0) и вышел в финал, где встретится с клубом «Интер» Майами.
Кубок лиг 2025. Плей-офф
Полуфинал. 28 августа
«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Сиэтл Саундерс» – 0:2
Голы: Де Ла Вега, 7, Де Росарио, 57
Удаление: Ноухоу, 83
Видеообзор матча:
Фотогалерея матча:
События матча
