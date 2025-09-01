Известно, как Сафонов отреагировал на трансфер Забарного. Был разговор

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

По информации французских СМИ, перед трансфером руководство клуба провело беседу с Сафоновым перед трансфером Ильи. Вратарь никак не комментировал этот переход, хотя судя по его поведению становится понятно, что голкипер не был в восторге от этого трансфера.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».