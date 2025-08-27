Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ДИРЯВКА: «Не знаю, что должно произойти, чтобы Динамо отыграло два мяча»
27 августа 2025, 23:19 | Обновлено 27 августа 2025, 23:27
ДИРЯВКА: «Не знаю, что должно произойти, чтобы Динамо отыграло два мяча»

Экс-защитник сборной назвал главные недостатки украинских клубов в еврокубках

27 августа 2025, 23:19 | Обновлено 27 августа 2025, 23:27
ДИРЯВКА: «Не знаю, что должно произойти, чтобы Динамо отыграло два мяча»
ФК Динамо

Бывший игрок сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы украинских команд в заключительных квалификационных матчах еврокубков:

«Наблюдая за поединками с участием представителей Украины в еврокубках, нельзя не отметить, что, в первую очередь, мы проигрываем в скорости и единоборствах, хотя еще совсем недавно именно эти компоненты считались нашими «козырями».

Согласен, футбол – командная игра, но она соткана из дуэлей, и чем больше выигранных, тем ближе станет победа. Думаю, что все эти неудачи из-за пробелов в тренировочном процессе.

Если откровенно, то я не знаю, что должно произойти, чтобы после провала неделю назад в первом поединке с «Маккаби» (1:3) киевское Динамо взяло реванш с нужным счетом. Тем более что в Люблине будет отсутствовать бомбардир Владислав Ванат. Здесь шансы на проход у тель-авивского клуба выше.

Единственный, в ком я уверен, так это «Шахтер», который выступает в Лиге конференций. Ничья в Кракове с «Серветтом» (1:1) – какое-то недоразумение. Ну, априори, команда, которая выше по классу, не может не склонить в итоге чашу весов в свою пользу. В Женеве «горняки» возьмут свое.

Еще один наш представитель в этом турнире – «Полесье». Давно знаю руководителя Руслана Ротаня. Уверен, что его подопечные завтра будут биться до конца, несмотря на крупное поражение в Прешове от «Фиорентины» (0:3). Конечно, итальянский клуб – фаворит. Но, поверьте, ему дома легко не будет. Для «Полесья» каждый такой поединок – это вызов и отличная возможность обогатиться ценным международным опытом, который обязательно пригодится. Поэтому и мотивация будет максимальной».

