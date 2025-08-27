Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Норвежский Бранн разгромил АЕК Ларнака и вышел в основной раунд Лиги Европы
Лига Европы
АЕК Ларнака
27.08.2025 19:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 4
Бранн Проходит дальше
Норвежский Бранн разгромил АЕК Ларнака и вышел в основной раунд Лиги Европы

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу гостей

ФК Бранн

27 августа в кипрском городе Ларнака состоялся ответный матч квалификации Q4 Лиги Европы.

Второй раз между собой сыграли команды АЕК Ларнака (Кипр) и Бранн (Норвегия).

После поражения в первом матче со счетом 1:2 кипрский клуб не смог противостоять норвежскому сопернику и уступил со счетом 0:4.

По итогам двух встреч Бранн получил путевку в основной раунд Лиги Европы, а кипрская команда будет играть в Лиге конференций.

Лига Европы. Квалификация Q4

Ответный матч, 27 августа 2025

Бранн (Норвегия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:4 (первый матч – 1:2)

Голы: Кастро, 45+1, Хансен, 69, Кнудсен, 75, Солтведт, 87

Удаление: Саборит, 39

Бранн АЕК Ларнака Лига Европы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
