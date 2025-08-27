Норвежский Бранн разгромил АЕК Ларнака и вышел в основной раунд Лиги Европы
Матч завершился со счетом 4:0 в пользу гостей
27 августа в кипрском городе Ларнака состоялся ответный матч квалификации Q4 Лиги Европы.
Второй раз между собой сыграли команды АЕК Ларнака (Кипр) и Бранн (Норвегия).
После поражения в первом матче со счетом 1:2 кипрский клуб не смог противостоять норвежскому сопернику и уступил со счетом 0:4.
По итогам двух встреч Бранн получил путевку в основной раунд Лиги Европы, а кипрская команда будет играть в Лиге конференций.
Лига Европы. Квалификация Q4
Ответный матч, 27 августа 2025
Бранн (Норвегия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:4 (первый матч – 1:2)
Голы: Кастро, 45+1, Хансен, 69, Кнудсен, 75, Солтведт, 87
Удаление: Саборит, 39
