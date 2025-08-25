АЕК Ларнака – Бранн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Матч начнется 27 августа в 19:30 по Киеву
В среду, 27 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между киприотским «АЕКом Ларнака» и норвежским «Бранном». По киевскому времени игра начнется в 19.30. Первый матч завершился победой норвежцев со счётом 1:2.
АЕК Ларнака
За 36 игр прошлого сезона чемпионата коллектив набрал 68 очков и занял 4 место, уступив «Омонии» место в топ-3 из-за худшей статистики в очных встречах. Однако победа в Кубке Кипра, где «АЕК» одолел "Пафос" в серии пенальти, позволила «зелено-желтым» принять участие в квалификации ЛЕ.
В 1-м раунде квалификации Лиги Европы киприоты одолели сербский «Партизан», а затем прошли словенский «Целье». На 3-м этапе отбора коллектива противостояла варшавская «Легия», однако она была преодолена с общим счетом 3:5.
Бранн
За 18 игр чемпионата Норвегии команда набрала 36 очков, что позволяет ей занимать 3-ю строчку чемпионата. От лидеров «Бранн» отделяет 6 зачетных пунктов, но у коллектива есть еще 1 матч в запасе. Из кубка страны клуб вылетел еще на стадии 1/16 финала от «Брюнне».
Путь в еврокубках норвежцы начали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, однако они уступили австрийскому «Зальцбургу». На 3-м этапе отбора Лиги Европы «Бранн» прошел шведский «Хеккен» с общим счетом 2:1.
Личные встречи
До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных играх.
Интересные факты
- Беспроигрышная домашняя серия «АЕКа» длится уже 14 поединков. За это время коллектив одержал 11 побед и трижды сыграл вничью.
- В последних 3-х выездных играх «Бранн» одержал 3 победы с общим счетом 8:2.
- В прошлом сезоне чемпионата «АЕК» пропустил 30 мячей – 2-й лучший показатель среди всех команд.
Прогноз
Я поставлю то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.7.
19:30
