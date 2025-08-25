Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
АЕК Ларнака
27.08.2025 19:30 - : -
Бранн
25 августа 2025, 15:13 | Обновлено 25 августа 2025, 15:28
АЕК Ларнака – Бранн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 27 августа в 19:30 по Киеву

АЕК Ларнака – Бранн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
СК Бранн

В среду, 27 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между киприотским «АЕКом Ларнака» и норвежским «Бранном». По киевскому времени игра начнется в 19.30. Первый матч завершился победой норвежцев со счётом 1:2.

АЕК Ларнака

За 36 игр прошлого сезона чемпионата коллектив набрал 68 очков и занял 4 место, уступив «Омонии» место в топ-3 из-за худшей статистики в очных встречах. Однако победа в Кубке Кипра, где «АЕК» одолел "Пафос" в серии пенальти, позволила «зелено-желтым» принять участие в квалификации ЛЕ.

В 1-м раунде квалификации Лиги Европы киприоты одолели сербский «Партизан», а затем прошли словенский «Целье». На 3-м этапе отбора коллектива противостояла варшавская «Легия», однако она была преодолена с общим счетом 3:5.

Бранн

За 18 игр чемпионата Норвегии команда набрала 36 очков, что позволяет ей занимать 3-ю строчку чемпионата. От лидеров «Бранн» отделяет 6 зачетных пунктов, но у коллектива есть еще 1 матч в запасе. Из кубка страны клуб вылетел еще на стадии 1/16 финала от «Брюнне».

Путь в еврокубках норвежцы начали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, однако они уступили австрийскому «Зальцбургу». На 3-м этапе отбора Лиги Европы «Бранн» прошел шведский «Хеккен» с общим счетом 2:1.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия «АЕКа» длится уже 14 поединков. За это время коллектив одержал 11 побед и трижды сыграл вничью.
  • В последних 3-х выездных играх «Бранн» одержал 3 победы с общим счетом 8:2.
  • В прошлом сезоне чемпионата «АЕК» пропустил 30 мячей – 2-й лучший показатель среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.7.

Прогноз Sport.ua
АЕК Ларнака
27 августа 2025 -
19:30
Бранн
Обе забьют 1.7
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
