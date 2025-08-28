Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  АЕК Ларнака – Бранн – 0:4. Разгром после удаления. Видео голов и обзор
Лига Европы
АЕК Ларнака
27.08.2025 19:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 4
Бранн Проходит дальше
Лига Европы
28 августа 2025, 11:16 | Обновлено 28 августа 2025, 12:13
АЕК Ларнака – Бранн – 0:4. Разгром после удаления. Видео голов и обзор

«Бранн» вышел в основной этап Лиги Европы

ФК Бранн

В среду, 27 августа, в городе Ларнака (Кипр) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. АЕК Ларнака сыграл с норвежским клубом «Бранн».

Первый матч закончился победой «Бранна» со счетом 2:1. И АЕК Ларнака на своем поле надеялся отыграть отставание.

Но планам помешало удаление. Красную карточку на 39-й минуте получил Энрик Саборит. «Бранн» воспользовался численным преимуществом и открыл счет на 45+1-й минуте.

После перерыва в ворота хозяев влетело еще три мяча. АЕК Ларнака забить в ответ хотя бы один мяч так и не смог.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Ответный матч. 27 августа, Кипр

АЕК Ларнака (Кипр) – Бранн (Норвегия) – 0:4 (первый матч – 1:2)

Голы: Кастро, 45+1, Хансен, 69, Кнудсен, 75, Солтведт, 87

Удаление: Саборит, 39

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Joachim Soltvedt (Бранн).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Кнудсен (Бранн).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Мадс Хансен (Бранн).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Niklas Castro (Бранн).
39’
Энрик Саборит (АЕК Ларнака) получает красную карточку.
Лига Европы видео голов и обзор АЕК Ларнака Бранн
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
