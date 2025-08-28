АЕК Ларнака – Бранн – 0:4. Разгром после удаления. Видео голов и обзор
«Бранн» вышел в основной этап Лиги Европы
В среду, 27 августа, в городе Ларнака (Кипр) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. АЕК Ларнака сыграл с норвежским клубом «Бранн».
Первый матч закончился победой «Бранна» со счетом 2:1. И АЕК Ларнака на своем поле надеялся отыграть отставание.
Но планам помешало удаление. Красную карточку на 39-й минуте получил Энрик Саборит. «Бранн» воспользовался численным преимуществом и открыл счет на 45+1-й минуте.
После перерыва в ворота хозяев влетело еще три мяча. АЕК Ларнака забить в ответ хотя бы один мяч так и не смог.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Ответный матч. 27 августа, Кипр
АЕК Ларнака (Кипр) – Бранн (Норвегия) – 0:4 (первый матч – 1:2)
Голы: Кастро, 45+1, Хансен, 69, Кнудсен, 75, Солтведт, 87
Удаление: Саборит, 39
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клубы хотят финализировать соглашение в ближайшие часы
Французский ПСЖ имеет самые высокие шансы и может второй раз подряд завоевать трофей