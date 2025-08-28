Александр АЛИЕВ: «Без шансов. Думаю, будет такой же результат»

Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев оценил шансы украинских команд в еврокубках.

«Все наши команды в еврокубках ничего не показали. Пусть Динамо против Маккаби достигнет положительного результата, но мне в это трудно поверить. Судя по последней игре между ними, мне кажется, будет 1:1.

Я думаю, что Шахтер победит и пройдет дальше. Поставлю на счет 2:0 или 2:1 в пользу донецкой команды.

Полесье? Здесь без шансов. Думаю, будет такой же результат, как и в первой игре – 3:0 в пользу Фиорентины», – отметил Алиев.

