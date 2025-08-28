Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр АЛИЕВ: «Без шансов. Думаю, будет такой же результат»
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 19:22 |
Экс-игрок «Динамо» оценил шансы украинских команд в еврокубках

Instagram. Александр Алиев

Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев оценил шансы украинских команд в еврокубках.

«Все наши команды в еврокубках ничего не показали. Пусть Динамо против Маккаби достигнет положительного результата, но мне в это трудно поверить. Судя по последней игре между ними, мне кажется, будет 1:1.

Я думаю, что Шахтер победит и пройдет дальше. Поставлю на счет 2:0 или 2:1 в пользу донецкой команды.

Полесье? Здесь без шансов. Думаю, будет такой же результат, как и в первой игре – 3:0 в пользу Фиорентины», – отметил Алиев.

Ранее бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев обратился к игрокам молодежки после вылета из Евро-2025 в результате поражения от сверстников из Нидерландов (0:2).

Трансфер уже близко? Ванат не сыграет за Динамо в матче Q4 ЛЕ с Маккаби Т-А
Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А
Ротань определился. Стартовые составы на матч Фиорентина – Полесье
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
