  4. Роналду держит интересный рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
27 августа 2025, 18:53
Роналду держит интересный рекорд чемпионата Саудовской Аравии

Саудовская профессиональная лига опубликовала интересные рекорды чемпионата перед началом 1-го тура

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Завтра будут сыграны первые матчи нового сезона чемпионата Саудовской Аравии.

По этому поводу Саудовская профессиональная лига опубликовала несколько интересных фактов о чемпионате.

Самая длинная беспроигрышная серия в Саудовской профессиональной лиге:

  • 51 – Аль-Ахли (2016)
  • 46 – Аль-Хиляль (2024)
  • 34 – Аль-Шабаб (2012)
  • 32 – Аль-Наср (2014)
  • 23 – Аль-Иттихад (2011)

Аль-Хиляль – единственный клуб саудовской лиги, который еще никогда не проигрывал в первом туре: 17 матчей, 16 побед, 1 ничья.

Рекордсменом чемпионата Саудовской Аравии по количеству результативных действий в одном сезоне является Криштиану Роналду (Аль-Наср), который совершил в сезоне 2023/24 46 результативных действий в 31-й игре: 35 голов и 11 ассистов.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
