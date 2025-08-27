Роналду держит интересный рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Саудовская профессиональная лига опубликовала интересные рекорды чемпионата перед началом 1-го тура
Завтра будут сыграны первые матчи нового сезона чемпионата Саудовской Аравии.
По этому поводу Саудовская профессиональная лига опубликовала несколько интересных фактов о чемпионате.
Самая длинная беспроигрышная серия в Саудовской профессиональной лиге:
- 51 – Аль-Ахли (2016)
- 46 – Аль-Хиляль (2024)
- 34 – Аль-Шабаб (2012)
- 32 – Аль-Наср (2014)
- 23 – Аль-Иттихад (2011)
Аль-Хиляль – единственный клуб саудовской лиги, который еще никогда не проигрывал в первом туре: 17 матчей, 16 побед, 1 ничья.
Рекордсменом чемпионата Саудовской Аравии по количеству результативных действий в одном сезоне является Криштиану Роналду (Аль-Наср), который совершил в сезоне 2023/24 46 результативных действий в 31-й игре: 35 голов и 11 ассистов.
📊 Les plus longues séries d’invincibilité en Saudi Pro League (historiquement) :— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 27, 2025
🟢 𝟱𝟭 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝘀 — 𝗔𝗹 𝗔𝗵𝗹𝗶 (𝟮𝟬𝟭𝟲)
🔵 46 matchs — Al Hilal (2024)
⚪️ 34 matchs — Al Shabab (2012)
🟡 32 matchs — Al Nassr (2014)
🟡 23 matchs — Al Ittihad (2011) pic.twitter.com/fYDDjxDq9A
📊 Record de contributions en une saison de Saudi Pro League (historiquement) :— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 27, 2025
🇵🇹 Cristiano Ronaldo (2023/24)
• 46 contributions en 31 matchs
⚽ 35 buts | 🎯 11 passes déc
🇲🇦 Abderrazak Hamdallah (2018/19)
• 43 contributions en 26 matchs
⚽ 34 buts | 🎯 9 passes déc pic.twitter.com/vwKFoIXG9A
📊 Al Hilal est le seul club de Saudi Pro League à n’avoir jamais perdu lors d’une 1ère journée.— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 27, 2025
⚽️ 17 matchs
✅ 16 victoires
🤝 1 nul
• Ils affrontent Al Riyad ce vendredi à 17h50 (à suivre sur Zack Nani YouTube et Twitch 👀) pic.twitter.com/OfHQusmOoq
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец – об украинском чемпионе
Эдди Хирн – о Джее Опетае