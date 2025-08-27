Роналду держит интересный рекорд чемпионата Саудовской Аравии

Завтра будут сыграны первые матчи нового сезона чемпионата Саудовской Аравии.

По этому поводу Саудовская профессиональная лига опубликовала несколько интересных фактов о чемпионате.

Самая длинная беспроигрышная серия в Саудовской профессиональной лиге:

Аль-Хиляль – единственный клуб саудовской лиги, который еще никогда не проигрывал в первом туре: 17 матчей, 16 побед, 1 ничья.

Рекордсменом чемпионата Саудовской Аравии по количеству результативных действий в одном сезоне является Криштиану Роналду (Аль-Наср), который совершил в сезоне 2023/24 46 результативных действий в 31-й игре: 35 голов и 11 ассистов.

