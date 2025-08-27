Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречаются Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1). Динамо надо отыграть гандикап в 2 мяча.

Ранее Динамо в Q2 ЛЧ одержало две победы над командой Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0), а затем уступило кипрскому Пафосу в Q3 ЛЧ (0:1, 0:2)..

Маккаби из Тель-Авива уступил кипрскому Пафосу в Q2 ЛЧ (1:1, 0:1), а затем выиграл у мальтийского Хамрун Спартанс в Q3 ЛЕ (2:1, 3:1).

Победитель противостояния выйдет в основной раунд Лиги Европы. Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, осенью будет выступать в Лиге конференций.

Динамо – Маккаби Т-А. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.