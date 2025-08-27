Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо – Маккаби Т-А. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Лига Европы
Динамо Киев
28.08.2025 21:00 - : -
Маккаби Тель-Авив
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
27 августа 2025, 18:27
239
0

Динамо – Маккаби Т-А. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 28 августа в 21:00 матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы

Динамо – Маккаби Т-А. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua. Александр Шовковский

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречаются Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1). Динамо надо отыграть гандикап в 2 мяча.

Ранее Динамо в Q2 ЛЧ одержало две победы над командой Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0), а затем уступило кипрскому Пафосу в Q3 ЛЧ (0:1, 0:2)..

Маккаби из Тель-Авива уступил кипрскому Пафосу в Q2 ЛЧ (1:1, 0:1), а затем выиграл у мальтийского Хамрун Спартанс в Q3 ЛЕ (2:1, 3:1).

Победитель противостояния выйдет в основной раунд Лиги Европы. Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, осенью будет выступать в Лиге конференций.

Динамо – Маккаби Т-А. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция
Динамо – Маккаби Т-А
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Звезда и легионер. Два игрока не помогут Динамо во второй игре с Маккаби
Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив смотреть онлайн Динамо - Маккаби Т-А
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
