Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинский форвард: «Возможно, это будут и громкие слова, но...»
Италия
27 августа 2025, 16:29
Богдан Попов рассказал о своих целях

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

Украинский форвард «Эмполи» Богдан Попов, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал о целях на предстоящий сезон Серии B, заговорив о сборной Украины.

– Перед твоей командой стоит задача выхода в Серию А?

– Об этом никто пока не говорит. У нас создается новая молодая команда, и вся концентрация именно на этом. Думаю, цели на сезон будут относиться в зависимости от нашей игры в обозримом будущем.

– А какую для себя лично ставишь планку?

– Возможно, это будут и громкие слова, но я буду стремиться к тому, чтобы стать основным нападающим в составе «Эмполи» и сборной Украины, – сказал Богдан.

Ранее сообщалось, что украинский форвард покинул Динамо Киев из-за войны

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
