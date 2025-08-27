Украинский форвард: «Возможно, это будут и громкие слова, но...»

Украинский форвард «Эмполи» Богдан Попов, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал о целях на предстоящий сезон Серии B, заговорив о сборной Украины.

– Перед твоей командой стоит задача выхода в Серию А?

– Об этом никто пока не говорит. У нас создается новая молодая команда, и вся концентрация именно на этом. Думаю, цели на сезон будут относиться в зависимости от нашей игры в обозримом будущем.

– А какую для себя лично ставишь планку?

– Возможно, это будут и громкие слова, но я буду стремиться к тому, чтобы стать основным нападающим в составе «Эмполи» и сборной Украины, – сказал Богдан.

