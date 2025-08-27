Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан ПОПОВ: «Хочу стать основным нападающим Эмполи и сборной Украины»
Италия
27 августа 2025, 07:58 | Обновлено 27 августа 2025, 09:07
1285
3

Богдан ПОПОВ: «Хочу стать основным нападающим Эмполи и сборной Украины»

Украинский форвард итальянского «Эмполи» в своем первом матче в Серии В отметился дублем

27 августа 2025, 07:58 | Обновлено 27 августа 2025, 09:07
1285
3
Богдан ПОПОВ: «Хочу стать основным нападающим Эмполи и сборной Украины»
ФК Эмполи. Богдан Попов

В минувший уик-энд стартовал сезон в итальянской Серии B. В этой лиге сейчас выступает один украинец – Богдан Попов, который феерически сыграл в первом матче за «Эмполи», отметившись двумя забитыми мячами, что помогло его команде выиграть у «Падовы» со счетом 3:1.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua 18-летний нападающий рассказал о своей адаптации в итальянском футболе и поделился планами на ближайшее будущее.

– Богдан, судя по всему, твоя адаптация в первой команде «Эмполи» проходит хорошо?
– Да, у меня все нормально. У нас хорошая команда, коллектив дружный, поэтому работать одно удовольствие.

– В Италию ты переехал из польского клуба «Забже». Как ты привлек внимание апеннинского клуба?
– Это больше вопрос к моему агенту Андрею Головашу, он занимался этим вопросами. Но, насколько я знаю, не все было просто, но тем приятнее осознавать, что мы смогли это сделать и теперь я защищаю цвета «Эмполи».

– А начинал ты в «Динамо». Уехать пришлось из-за вторжения в нашу страну россии?
– Да. Я, как и многие мои ровесники оказался заложником ситуации. Но, как оказалось впоследствии, в плане футбола я, безусловно, выиграл.

– Партнеры по «Эмполи» в курсе, что сейчас происходит в Украине?
– Конечно. Меня много расспрашивают о том, что происходит в нашей стране, но что самое важное и приятное, что все партнеры поддерживают.

– В Украине не видел перспектив для роста?
– Тогда я об этом не задумывался. Это сейчас мне есть с чем сравнивать.

– Сейчас ты являешься полноценным игроком основного состава «Эмполи»?
– Да. Тренер мне доверяет.

– Кстати, что тебе после игры сказал наставник Гвидо Пальюка?
– Поздравил с забитыми мячами, похвалил и попросил не останавливаться на достигнутом (улыбается).

– Так и есть, нападающий должен забивать, а какие еще задачи ставит перед тобой главный тренер?
– Это зависит от игры и конкретной ситуации. Тренер у нас требовательный и всегда реагирует достаточно жестко, если что-то не так. Но это только подстегивает работать как можно качественнее.

ФК Эмполи. Богдан Попов забивает первый мяч в ворота Падовы

– Ты стал лучшим игроком матча против «Падовы». Как тебя поздравили партнеры по команде?
– Все были искренне рады, в раздевалке услышал много теплых слов в свой адрес.

– Перед твоей командой стоит задача выхода в Серию А?
– Об этом никто пока не говорит. У нас создается новая молодая команда и вся концентрация именно на этом. Думаю, цели на сезон будут ставиться в зависимости от нашей игры в ближайшем будущем.

– А какую для себя лично ставишь планку?
– Возможно, это будут и громкие слова, но я буду стремиться к тому, чтобы стать основным нападающим в составе «Эмполи» и сборной Украины.

– Кто является твоим кумиром из центральных нападающих?
– Сложно ответить на этот вопрос. Есть хорошие форварды, но они разные по стилю. Если брать стабильность и уровень чемпионатов, то, скорее всего, это Роберт Левандовски.

По теме:
Назначены судьи на 4-й тур УПЛ. Кто обслужит поединки Динамо и Шахтера
Все билеты на матч УПЛ между Динамо и Полесьем проданы
На заметку. Кайрат впервые в истории вышел в основу ЛЧ, стартовав с Q1
Богдан Попов Эмполи Падова Динамо Киев сборная Украины по футболу чемпионат Италии по футболу Серия B Роберт Левандовски статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Футбол | 26 августа 2025, 12:35 63
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия

Кендзьорек будет заниматься стандартными положениями

Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Футбол | 26 августа 2025, 09:12 83
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи

Главный тренер национальной команды вызвал 25 футболистов

Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Футбол | 27.08.2025, 04:56
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Деньги есть. Английский клуб поможет Вильярреалу приобрести Довбика
Футбол | 27.08.2025, 07:17
Деньги есть. Английский клуб поможет Вильярреалу приобрести Довбика
Деньги есть. Английский клуб поможет Вильярреалу приобрести Довбика
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Бокс | 27.08.2025, 08:25
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks23
Адекватный парень...успехов ..
Ответить
+1
DaVinci
Амбітний хлопчина. Головне, щоб все вийшло
Ответить
+1
MIRRA
Дай Бог, бо вже набридло про Степанова читати, який звалити з країни хоче
Ответить
0
Популярные новости
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
26.08.2025, 00:03
Бокс
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 9
Футбол
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
26.08.2025, 19:48 34
Теннис
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем