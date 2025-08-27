Богдан ПОПОВ: «Хочу стать основным нападающим Эмполи и сборной Украины»

В минувший уик-энд стартовал сезон в итальянской Серии B. В этой лиге сейчас выступает один украинец – Богдан Попов, который феерически сыграл в первом матче за «Эмполи», отметившись двумя забитыми мячами, что помогло его команде выиграть у «Падовы» со счетом 3:1.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua 18-летний нападающий рассказал о своей адаптации в итальянском футболе и поделился планами на ближайшее будущее.

– Богдан, судя по всему, твоя адаптация в первой команде «Эмполи» проходит хорошо?

– Да, у меня все нормально. У нас хорошая команда, коллектив дружный, поэтому работать одно удовольствие.

– В Италию ты переехал из польского клуба «Забже». Как ты привлек внимание апеннинского клуба?

– Это больше вопрос к моему агенту Андрею Головашу, он занимался этим вопросами. Но, насколько я знаю, не все было просто, но тем приятнее осознавать, что мы смогли это сделать и теперь я защищаю цвета «Эмполи».

– А начинал ты в «Динамо». Уехать пришлось из-за вторжения в нашу страну россии?

– Да. Я, как и многие мои ровесники оказался заложником ситуации. Но, как оказалось впоследствии, в плане футбола я, безусловно, выиграл.

– Партнеры по «Эмполи» в курсе, что сейчас происходит в Украине?

– Конечно. Меня много расспрашивают о том, что происходит в нашей стране, но что самое важное и приятное, что все партнеры поддерживают.

– В Украине не видел перспектив для роста?

– Тогда я об этом не задумывался. Это сейчас мне есть с чем сравнивать.

– Сейчас ты являешься полноценным игроком основного состава «Эмполи»?

– Да. Тренер мне доверяет.

– Кстати, что тебе после игры сказал наставник Гвидо Пальюка?

– Поздравил с забитыми мячами, похвалил и попросил не останавливаться на достигнутом (улыбается).

– Так и есть, нападающий должен забивать, а какие еще задачи ставит перед тобой главный тренер?

– Это зависит от игры и конкретной ситуации. Тренер у нас требовательный и всегда реагирует достаточно жестко, если что-то не так. Но это только подстегивает работать как можно качественнее.

ФК Эмполи. Богдан Попов забивает первый мяч в ворота Падовы

– Ты стал лучшим игроком матча против «Падовы». Как тебя поздравили партнеры по команде?

– Все были искренне рады, в раздевалке услышал много теплых слов в свой адрес.

– Перед твоей командой стоит задача выхода в Серию А?

– Об этом никто пока не говорит. У нас создается новая молодая команда и вся концентрация именно на этом. Думаю, цели на сезон будут ставиться в зависимости от нашей игры в ближайшем будущем.

– А какую для себя лично ставишь планку?

– Возможно, это будут и громкие слова, но я буду стремиться к тому, чтобы стать основным нападающим в составе «Эмполи» и сборной Украины.

– Кто является твоим кумиром из центральных нападающих?

– Сложно ответить на этот вопрос. Есть хорошие форварды, но они разные по стилю. Если брать стабильность и уровень чемпионатов, то, скорее всего, это Роберт Левандовски.