Бывший форвард Шахтера проанализировал готовность сборной к отбору ЧМ

Бывший игрок сборной Украины и донецкого «Шахтера» Алексей Белик назвал негативные и позитивные аспекты перед стартом отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

Украинской команде предстоит сыграть в группе со сборным Франции, Исландии и Азербайджана.

«Начну с негатива. Команда давно не собиралась. Я не знаю, насколько информативным получился сбор, который прошел в начале лета в Канаде. Это был конец сезона, футболисты отдали много сил, плюс, далеко лететь. Это все накладывает свой отпечаток. Поэтому полезен ли он был, это может сказать только наставник, находясь внутри коллектива.

Другой момент заключается в следующем: в атакующей линии у нас всегда были лидеры. Не буду копать глубоко, во времена Андрея Шевченко и Сергея Реброва, чуть позже это был Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. А вот сейчас сложно сказать, кто может стать лидером. Да, есть, хорошие игроки, тот же Георгий Судаков, но нет такого футболиста, кто находится в сумасшедшей форме и может повести за собой коллектив. Был Михаил Мудрык, который своей взрывной скоростью часто ставил в тупик оборону противника. Есть, фланги, в лице Александра Назаренко и Алексея Гуцуляка, но сравнивать их с тем же Ярмоленко и Коноплянкой рано. Возможно, я и ошибаюсь, и в стартующем отборе найдутся исполнители, за которыми потянутся партнеры.

Что касается позитива. Всегда, когда начинается новый цикл, у молодых футболистов всегда есть хорошая возможность проявить себя. И в каком бы состоянии ни находилась сборная Украины, в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном мы как минимум должны быть вторыми», – сказал Белик.