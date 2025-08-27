Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший форвард Шахтера проанализировал готовность сборной к отбору ЧМ
Сборная УКРАИНЫ
27 августа 2025, 13:06 |
193
0

Бывший форвард Шахтера проанализировал готовность сборной к отбору ЧМ

Алексей Белик назвал позитивные и негативные аспекты

27 августа 2025, 13:06 |
193
0
Бывший форвард Шахтера проанализировал готовность сборной к отбору ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины и донецкого «Шахтера» Алексей Белик назвал негативные и позитивные аспекты перед стартом отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

Украинской команде предстоит сыграть в группе со сборным Франции, Исландии и Азербайджана.

«Начну с негатива. Команда давно не собиралась. Я не знаю, насколько информативным получился сбор, который прошел в начале лета в Канаде. Это был конец сезона, футболисты отдали много сил, плюс, далеко лететь. Это все накладывает свой отпечаток. Поэтому полезен ли он был, это может сказать только наставник, находясь внутри коллектива.

Другой момент заключается в следующем: в атакующей линии у нас всегда были лидеры. Не буду копать глубоко, во времена Андрея Шевченко и Сергея Реброва, чуть позже это был Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. А вот сейчас сложно сказать, кто может стать лидером. Да, есть, хорошие игроки, тот же Георгий Судаков, но нет такого футболиста, кто находится в сумасшедшей форме и может повести за собой коллектив. Был Михаил Мудрык, который своей взрывной скоростью часто ставил в тупик оборону противника. Есть, фланги, в лице Александра Назаренко и Алексея Гуцуляка, но сравнивать их с тем же Ярмоленко и Коноплянкой рано. Возможно, я и ошибаюсь, и в стартующем отборе найдутся исполнители, за которыми потянутся партнеры.

Что касается позитива. Всегда, когда начинается новый цикл, у молодых футболистов всегда есть хорошая возможность проявить себя. И в каком бы состоянии ни находилась сборная Украины, в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном мы как минимум должны быть вторыми», – сказал Белик.

По теме:
Коуч Шахтера назвал футболистов, которых Ребров должен вызвать в сборную
Экс-форвард Шахтера: «Я полностью согласен с тренерским штабом Реброва»
Усиление для Реброва. Украинский легионер восстановился после травмы
Алексей Белик сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Волейбол | 26 августа 2025, 17:12 1
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу

В 1/8 финала украинцы встретятся с поляками

ФОТО. УЕФА представил мячи для группового этапа Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 27 августа 2025, 13:32 0
ФОТО. УЕФА представил мячи для группового этапа Лиги чемпионов 2025/26
ФОТО. УЕФА представил мячи для группового этапа Лиги чемпионов 2025/26

Обнародованные мячи для турниров среди мужчин и женщин

Буде-Глимт стал первым норвежским клубом в Лиге чемпионов за 18 лет
Футбол | 27.08.2025, 09:48
Буде-Глимт стал первым норвежским клубом в Лиге чемпионов за 18 лет
Буде-Глимт стал первым норвежским клубом в Лиге чемпионов за 18 лет
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Футбол | 27.08.2025, 07:15
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Теннис | 26.08.2025, 19:48
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
25.08.2025, 16:56 12
Теннис
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 2
Футбол
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
25.08.2025, 11:43 2
Футбол
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 64
Футбол
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
26.08.2025, 00:05 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем