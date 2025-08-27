Алексей БЕЛИК: «Сборная Украины не имеет права на ошибку»

Начало нынешнего сезона нельзя назвать удачным для украинских любителей футбола. Чемпионат чемпионатом, но вот на европейской арене мы горим, причем, серьезно. «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, а сейчас на грани того, чтобы остаться без группового раунда Лиги Европы. «Шахтер» также не смог удержаться во втором по значимости клубном европейском турнире и сейчас пытается попасть в групповой этап Лиги конференций. Там уже точно не будет «Александрии», которая без вариантов вылетела еще во втором квалификационном раунде. И есть большие сомнения насчет «Полесья», которому нужно отыграть три мяча у «Фиорентины».

Впрочем, впереди нас ждет другое более важное событие – старт сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2026. Меньше двух недель осталось до того, как подопечные Сергея Реброва в польском Вроцлаве (5 сентября) будут противостоять сборной Франции, а 9-го числа на выезде сыграют с Азербайджаном.

На тему перспектив нашей сборной в этих соревнованиях сайт Sport.ua поговорил с авторитетными отечественными специалистами, одним из которых стал бывший нападающий «сине-желтых» Алексей Белик.

– Алексей, каковы ваши ожидания от стартовых матчей сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2026?

– У нас всегда ожидания не только положительные, но и часто завышенные. Сборную Украины хвалят, когда она выигрывает, порой, даже чересчур. Но все равно, к старту отборочного турнира нужно подходить на позитиве, несмотря на то, что проблем в национальной команде достаточно.

– Какой у вас есть позитив и негатив накануне этого турнира?

– Начну с негатива. Команда давно не собиралась. Я не знаю, насколько информативным получился сбор, который прошел в начале лета в Канаде. Это был конец сезона, футболисты отдали много сил, плюс, далеко лететь. Это все накладывает свой отпечаток. Поэтому полезен ли он был, это может сказать только наставник, находясь внутри коллектива.

Другой момент заключается в следующем: в атакующей линии у нас всегда были лидеры. Не буду копать глубоко, во времена Андрея Шевченко и Сергея Реброва, чуть позже это был Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. А вот сейчас сложно сказать, кто может стать лидером. Да, есть, хорошие игроки, тот же Георгий Судаков, но нет такого футболиста, кто находится в сумасшедшей форме и может повести за собой коллектив. Был Михаил Мудрык, который своей взрывной скоростью часто ставил в тупик оборону противника. Есть, фланги, в лице Александра Назаренко и Алексея Гуцуляка, но сравнивать их с тем же Ярмоленко и Коноплянкой рано. Возможно, я и ошибаюсь, и в стартующем отборе найдутся исполнители, за которыми потянутся партнеры.

Что касается позитива. Всегда, когда начинается новый цикл, у молодых футболистов всегда есть хорошая возможность проявить себя. И в каком бы состоянии ни находилась сборная Украины, в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном мы как минимум должны быть вторыми.

– Многие наши лидеры-легионеры либо травмированы, либо ограничены в игровой практике. Это может стать большой проблемой для «сине-желтых» на старте отборочного турнира?

– Конечно. Здесь также вопрос, на кого в этой ситуации будет полагаться тренерский штаб: на опытных футболистов, которые не имеют игровой практики или на более молодых исполнителей, но находящихся в тонусе. Без практики тот же Александр Зинченко, но с другой стороны, есть Егор Ярмолюк, который сейчас постоянно играет. Безусловно, наставнику хочется иметь приятную головную боль, когда все подопечные на ходу, но когда возникают моменты, о которых я сказал выше, тренеру нужно еще и угадать, кому доверить место в стартовом составе. Мне почему-то кажется, что в сборной Украины может начаться и смена поколений, но здесь мы можем только догадываться.

– Вы видите новые фамилии для сборной Украины?

– Вызов в сборную получили Тарас Михавко и Олег Очеретько, здесь я полностью согласен с тренерским штабом сборной. У этих ребят есть потенциал. Правда, Тарасу пока будет сложно конкурировать с Николаем Матвиенко, который сейчас и в тонусе, и в самом расцвете сил. А двух левоногих игроков в центр обороны Сергей Ребров вряд ли поставит, поскольку вне конкуренции Илья Забарный.

Я бы еще обратил внимание на молодежную сборную, где бы отметил защитника Илью Крупского. Тот же Артем Бондаренко, но его, правда, уже вызывают в национальную команду. Возможно, Владислав Велетень, который, как мы понимаем, из «Колоса» переходит в «Полесье». Его можно было бы попробовать в качестве вингера. Ясно, что в ближайшем будущем обратят внимание на футболистов, которые хорошо проявят себя в чемпионате Украины, но времени прошло не так много, чтобы делать какие-то прогнозы.

– Может ли первый матч против Франции стать для «сине-желтых» ключевым?

– Начать турнир с позитивного результата всегда дает толчок к каким-то свершениям, к тому же в психологическом плане это будет большой плюс для подопечных Сергея Реброва. И это может стать дополнительным давлением на наших других соперников по группе.

– Каким будет ваш прогноз на итог выступлений сборной Украины в квалификации?

– Если говорить о мастерстве и опыте, то мы фавориты в борьбе за второе место в группе, но это не значит, что нельзя попробовать составить конкуренцию сильнейшей сборной нашего квартета. При этом нужно понимать, что у сборной Украины нет права на ошибку в матчах с Исландией и Азербайджаном, поскольку статус второй команды можно быстро потерять.