Анчелотти обратился к игроку Реала: «Ждешь объяснений? Позвони мне»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал свой выбор заявки на квалификацию чемпионата мира. В итоговый список не попали несколько звездных футболистов – Неймар, Родриго и Винисиус Жуниор.

Неймар почувствовал дискомфорт в последнем поединке, поэтому тренер решил не рисковать здоровьем игрока. Винисиус дисквалифицирован на один из двух предстоящих матчей сборной Бразилии.

«Говорил ли я Родриго и Неймару, почему их нет в составе Бразилии? Нет. Они прекрасно знают план сборной: необходимо постоянно играть в матчах и быть в хорошей физической форме. Мне не нужно им это объяснять. Родриго ждет объяснений? Пусть позвонит мне. У Родриго есть мой номер, у Неймара тоже», – ответил Анчелотти.

Сборная Бразилии проведет два матча в отборе на чемпионат мира 2026 в зоне Южной Америки. 5 сентября подопечные Карло Анчелотти сыграют против Чили, а 10 сентября встретятся с командой Боливии.