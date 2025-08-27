Анчелотти обратился к игроку Реала: «Ждешь объяснений? Позвони мне»
Наставник сборной Бразилии прокомментировал отсутствие Родриго в заявке команды
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал свой выбор заявки на квалификацию чемпионата мира. В итоговый список не попали несколько звездных футболистов – Неймар, Родриго и Винисиус Жуниор.
Неймар почувствовал дискомфорт в последнем поединке, поэтому тренер решил не рисковать здоровьем игрока. Винисиус дисквалифицирован на один из двух предстоящих матчей сборной Бразилии.
«Говорил ли я Родриго и Неймару, почему их нет в составе Бразилии? Нет. Они прекрасно знают план сборной: необходимо постоянно играть в матчах и быть в хорошей физической форме. Мне не нужно им это объяснять. Родриго ждет объяснений? Пусть позвонит мне. У Родриго есть мой номер, у Неймара тоже», – ответил Анчелотти.
Сборная Бразилии проведет два матча в отборе на чемпионат мира 2026 в зоне Южной Америки. 5 сентября подопечные Карло Анчелотти сыграют против Чили, а 10 сентября встретятся с командой Боливии.
"No hablé con Neymar ni Rodrygo. Ellos saben la idea que tenemos. Hay que estar en buena condición física. No necesito explicarles eso. Si quieren explicaciones pueden llamarme, tienen mi número"— TERADEPORTES (@Teradeportes) August 27, 2025
– Carlo Ancelotti, DT de Brasil. pic.twitter.com/aebj2BljFA
