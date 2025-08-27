Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти обратился к игроку Реала: «Ждешь объяснений? Позвони мне»
Чемпионат мира
27 августа 2025, 10:53 | Обновлено 27 августа 2025, 11:38
858
0

Анчелотти обратился к игроку Реала: «Ждешь объяснений? Позвони мне»

Наставник сборной Бразилии прокомментировал отсутствие Родриго в заявке команды

27 августа 2025, 10:53 | Обновлено 27 августа 2025, 11:38
858
0
Анчелотти обратился к игроку Реала: «Ждешь объяснений? Позвони мне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал свой выбор заявки на квалификацию чемпионата мира. В итоговый список не попали несколько звездных футболистов – Неймар, Родриго и Винисиус Жуниор.

Неймар почувствовал дискомфорт в последнем поединке, поэтому тренер решил не рисковать здоровьем игрока. Винисиус дисквалифицирован на один из двух предстоящих матчей сборной Бразилии.

«Говорил ли я Родриго и Неймару, почему их нет в составе Бразилии? Нет. Они прекрасно знают план сборной: необходимо постоянно играть в матчах и быть в хорошей физической форме. Мне не нужно им это объяснять. Родриго ждет объяснений? Пусть позвонит мне. У Родриго есть мой номер, у Неймара тоже», – ответил Анчелотти.

Сборная Бразилии проведет два матча в отборе на чемпионат мира 2026 в зоне Южной Америки. 5 сентября подопечные Карло Анчелотти сыграют против Чили, а 10 сентября встретятся с командой Боливии.

По теме:
Алексей БЕЛИК: «Сборная Украины не имеет права на ошибку»
Полузащитник Реала, который не нужен Хаби Алонсо, покинет чемпионат Испании
Легионер Шахтера вызван в сборную Боливии. Он может сыграть против Бразилии
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Карло Анчелотти Родриго Гоес Винисиус Жуниор Неймар заявка
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Футбол | 26 августа 2025, 19:02 13
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист

Возглавить киевский клуб может Джон ван ден Бром

Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Футбол | 27 августа 2025, 11:07 6
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма

Состав житомирского клуба пополнят Владимир Шепелев, Владислав Велетень и Луизао

Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Футбол | 27.08.2025, 07:46
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Карабах – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 27.08.2025, 11:11
Карабах – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Карабах – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26.08.2025, 14:53
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
25.08.2025, 19:05 2
Футбол
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 9
Футбол
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
26.08.2025, 01:31 1
Футбол
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
25.08.2025, 16:56 12
Теннис
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 83
Футбол
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем