Кипр вышел в лидеры сезонного рейтинга УЕФА. Сколько баллов имеет Украина?

Закончился первый день ответных матчей раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов, который принес существенные изменения в сезонном рейтинге 2025/26 таблицы коэффициентов УЕФА.

Благодаря выходу «Пафоса» в основной этап Лиги чемпионов Кипр пробился в лидеры сезона, имея в своем активе 5.250 баллов. Кипр в сезонном рейтинге обошел Польшу, которая имеет в своем активе 4.125 балла.

Лучшие две ассоциации из этого рейтинга получат право выставить дополнительную команду в Лигу чемпионов 2026/27.

26 августа на стадионе в Лимасоле состоялся ответный матч четвертого раунда, в котором «Пафос» принимал «Црвену Звезду». Первая встреча в Белграде завершилась победой кипрского клуба со счетом 2:1.

Во втором поединке команды не сумели определить сильнейшего и сыграли со счетом 1:1. Этот результат позволил «Пафосу» пробиться в основной этап Лиги чемпионов.

Таблица коэффициентов УЕФА, сезонный рейтинг 2025/26 (после 26.08.25)

Кипр – 5.250 (3/4) Польша – 4.125 (4/4) Англия – 4.111 (9/9) Испания – 3.875 (8/8) Швеция – 3.750 (2/4) Нидерланды – 3.666 (6/6) Италия – 3.571 (7/7) Германия – 3.428 (7/7) Дания – 3.375 (3/4) Казахстан – 3.375 (1/4)

Напомним, что Украина имеет в своем активе 2.250 балла. Борьбу в еврокубках продолжают три представителя Премьер-лиги – киевское «Динамо», донецкий «Шахтер» и житомирское «Полесье».

Баллы кипрских клубов в еврокубках (набранные в сезоне 2025/26):

(шесть пунктов «Пафос» получил за выход в основной этап Лиги чемпионов)