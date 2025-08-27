Кипр вышел в лидеры сезонного рейтинга УЕФА. Сколько баллов имеет Украина?
Произошло это благодаря выходу «Пафоса» в основной этап Лиги чемпионов
Закончился первый день ответных матчей раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов, который принес существенные изменения в сезонном рейтинге 2025/26 таблицы коэффициентов УЕФА.
Благодаря выходу «Пафоса» в основной этап Лиги чемпионов Кипр пробился в лидеры сезона, имея в своем активе 5.250 баллов. Кипр в сезонном рейтинге обошел Польшу, которая имеет в своем активе 4.125 балла.
Лучшие две ассоциации из этого рейтинга получат право выставить дополнительную команду в Лигу чемпионов 2026/27.
26 августа на стадионе в Лимасоле состоялся ответный матч четвертого раунда, в котором «Пафос» принимал «Црвену Звезду». Первая встреча в Белграде завершилась победой кипрского клуба со счетом 2:1.
Во втором поединке команды не сумели определить сильнейшего и сыграли со счетом 1:1. Этот результат позволил «Пафосу» пробиться в основной этап Лиги чемпионов.
Таблица коэффициентов УЕФА, сезонный рейтинг 2025/26 (после 26.08.25)
- Кипр – 5.250 (3/4)
- Польша – 4.125 (4/4)
- Англия – 4.111 (9/9)
- Испания – 3.875 (8/8)
- Швеция – 3.750 (2/4)
- Нидерланды – 3.666 (6/6)
- Италия – 3.571 (7/7)
- Германия – 3.428 (7/7)
- Дания – 3.375 (3/4)
- Казахстан – 3.375 (1/4)
Напомним, что Украина имеет в своем активе 2.250 балла. Борьбу в еврокубках продолжают три представителя Премьер-лиги – киевское «Динамо», донецкий «Шахтер» и житомирское «Полесье».
Баллы кипрских клубов в еврокубках (набранные в сезоне 2025/26):
(шесть пунктов «Пафос» получил за выход в основной этап Лиги чемпионов)
📈📈📈— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 26, 2025
🇨🇾 Cyprus adds +1.625 pts in one night and climbs to the TOP of seasonal country ranking! 💥
🤯 Cyprus already accumulated 5.250 pts and the qualifiers aren't even over yet! pic.twitter.com/44Io5qNTSE
