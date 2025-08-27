Ворскла – Гурия. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE

Женская команда Ворскла из Полтавы начинает свой путь в розыгрыше женской Лиги чемпионов 2025/26.

Мини-турнир принимает литовский город Шауляй. Первый матч запланирован на 27 августа в 12:00.

В стартовой игре 2-го квалификационного раунда (полуфинал) подопечные Ии Андрущак встретятся с грузинской командой Гурия Ланчхути.

Победитель пары в решающем матче мини-турнира 30 августа сыграет с лучшим в паре Гинтра (Литва) – Фарул (Румыния).

Квалификация женской Лиги чемпионов. Сетка мини-турнира

Ворскла – Гурия. Квалификация женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE