Ворскла – Гурия. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 27 августа в 12:00 матч квалификации женской Лиги чемпионов
Женская команда Ворскла из Полтавы начинает свой путь в розыгрыше женской Лиги чемпионов 2025/26.
Мини-турнир принимает литовский город Шауляй. Первый матч запланирован на 27 августа в 12:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В стартовой игре 2-го квалификационного раунда (полуфинал) подопечные Ии Андрущак встретятся с грузинской командой Гурия Ланчхути.
Победитель пары в решающем матче мини-турнира 30 августа сыграет с лучшим в паре Гинтра (Литва) – Фарул (Румыния).
Квалификация женской Лиги чемпионов. Сетка мини-турнира
Ворскла – Гурия. Квалификация женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
