Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ворскла – Гурия. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE
Лига чемпионов
27 августа 2025, 08:27 | Обновлено 27 августа 2025, 08:34
Ворскла – Гурия. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 27 августа в 12:00 матч квалификации женской Лиги чемпионов

Ворскла – Гурия. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE
ФК Ворскла

Женская команда Ворскла из Полтавы начинает свой путь в розыгрыше женской Лиги чемпионов 2025/26.

Мини-турнир принимает литовский город Шауляй. Первый матч запланирован на 27 августа в 12:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовой игре 2-го квалификационного раунда (полуфинал) подопечные Ии Андрущак встретятся с грузинской командой Гурия Ланчхути.

Победитель пары в решающем матче мини-турнира 30 августа сыграет с лучшим в паре Гинтра (Литва) – Фарул (Румыния).

Квалификация женской Лиги чемпионов. Сетка мини-турнира

Ворскла – Гурия. Квалификация женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
