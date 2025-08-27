КОРНИЙЧУК: «Я не думал, что дебют за Полесье будет таким – с Фиорентиной»
Защитник волков поделился впечатлениями от игры Лиги конференций
Защитник «Полесья» Сергей Корнийчук поделился впечатлениями от своего дебюта в первом матче раунда квалификации Q4 Лиги конференций против итальянской «Фиорентины» (0:3).
– Мне кажется, что такой дебют я даже не представлял и не думал, что он будет именно против такой команды, как «Фиорентина». Очень сильный соперник. Для меня это было неожиданно – дебютировать в такой игре.
Главный тренер сообщил, сказал: тебе придется сыграть с «Фиорентиной», мы в тебя верим, поддерживаем. Это было очень приятно. Первая мысль – не подвести ребят и тренерский штаб. Это была главная цель. И показать себя как футболиста, на что способен.
– Как лучше дебютировать: в УПЛ или сразу в еврокубках против такого соперника?
– Мне кажется, что лучше против «Фиорентины» дебютировать.
– Какие впечатления от еврокубков? Такими представлял?
– Да, это вообще другое. Болельщики, атмосфера – просто высший уровень.
– Итальянские фанаты не мешали?
– Нет, мне кажется, они только помогали и нам, и «Фиорентине».
– Представляю твой пульс перед выходом. Волновался?
– Нет, я был спокойным в день игры. За день до этого немного переживал. Но в день игры – все было спокойно, просто наслаждался моментом, который дал тренерский штаб, вместе с командой.
– Почему переживал за день до игры?
– Хотел показать лучшие качества, помочь команде, потому что это была важная игра для нас. Вся команда хотела выиграть и подарить победу болельщикам и Украине.
– Удалось заснуть ночью перед матчем?
– Да. Хотя думал, что будет сложно, но спокойно заснул, настроился – и все хорошо.
– В чем рецепт твоего спокойствия?
– Чувствовал поддержку от команды и тренерского штаба. Поэтому не так сильно волновался, как представлял.
– А родные что сказали?
– Поддерживали. Они ждали этот момент и смотрели. Думаю, они довольны.
– Соперник Додо создавал проблемы?
– Да, быстрый и техничный игрок, хороший футболист.
– Какой момент из матча больше всего запомнился?
– Наверное, первый момент на 30-й секунде, когда я неправильно выбрал позицию, и Додо сразу прокинул мяч. Я подумал: «Ого, будет сложно». Но догнал, и все нормально.
– Как оцениваешь свой дебют?
– Для дебюта – неплохо. Но я могу лучше, и команда может лучше. Мы старались, провели хорошую игру. Немного не хватило реализации, но команда выложилась на все 100%.
– Удалось обменяться футболкой?
– Нет, думаю, в следующий раз попробую.
– Что сказали в команде после игры?
– Все поддержали, поздравили с дебютом. Было очень приятно.
– Ребята из «Полесье-2» писали?
– Да, многие писали. Все болели, смотрели. Мне приятно, что они поддерживают и следят за нами.
