КОРНИЙЧУК: «Я не думал, что дебют за Полесье будет таким – с Фиорентиной»

Защитник «Полесья» Сергей Корнийчук поделился впечатлениями от своего дебюта в первом матче раунда квалификации Q4 Лиги конференций против итальянской «Фиорентины» (0:3).

– Мне кажется, что такой дебют я даже не представлял и не думал, что он будет именно против такой команды, как «Фиорентина». Очень сильный соперник. Для меня это было неожиданно – дебютировать в такой игре.

Главный тренер сообщил, сказал: тебе придется сыграть с «Фиорентиной», мы в тебя верим, поддерживаем. Это было очень приятно. Первая мысль – не подвести ребят и тренерский штаб. Это была главная цель. И показать себя как футболиста, на что способен.

– Как лучше дебютировать: в УПЛ или сразу в еврокубках против такого соперника?

– Мне кажется, что лучше против «Фиорентины» дебютировать.

– Какие впечатления от еврокубков? Такими представлял?

– Да, это вообще другое. Болельщики, атмосфера – просто высший уровень.

– Итальянские фанаты не мешали?

– Нет, мне кажется, они только помогали и нам, и «Фиорентине».

– Представляю твой пульс перед выходом. Волновался?

– Нет, я был спокойным в день игры. За день до этого немного переживал. Но в день игры – все было спокойно, просто наслаждался моментом, который дал тренерский штаб, вместе с командой.

– Почему переживал за день до игры?

– Хотел показать лучшие качества, помочь команде, потому что это была важная игра для нас. Вся команда хотела выиграть и подарить победу болельщикам и Украине.

– Удалось заснуть ночью перед матчем?

– Да. Хотя думал, что будет сложно, но спокойно заснул, настроился – и все хорошо.

– В чем рецепт твоего спокойствия?

– Чувствовал поддержку от команды и тренерского штаба. Поэтому не так сильно волновался, как представлял.

– А родные что сказали?

– Поддерживали. Они ждали этот момент и смотрели. Думаю, они довольны.

– Соперник Додо создавал проблемы?

– Да, быстрый и техничный игрок, хороший футболист.

– Какой момент из матча больше всего запомнился?

– Наверное, первый момент на 30-й секунде, когда я неправильно выбрал позицию, и Додо сразу прокинул мяч. Я подумал: «Ого, будет сложно». Но догнал, и все нормально.

– Как оцениваешь свой дебют?

– Для дебюта – неплохо. Но я могу лучше, и команда может лучше. Мы старались, провели хорошую игру. Немного не хватило реализации, но команда выложилась на все 100%.

– Удалось обменяться футболкой?

– Нет, думаю, в следующий раз попробую.

– Что сказали в команде после игры?

– Все поддержали, поздравили с дебютом. Было очень приятно.

– Ребята из «Полесье-2» писали?

– Да, многие писали. Все болели, смотрели. Мне приятно, что они поддерживают и следят за нами.