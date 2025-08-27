Другие новости27 августа 2025, 02:55 |
ВИДЕО. Хорватская визажистка стала Криштиану Роналду
Марина Мамич показала процесс создания образа Криштиану Роналду
27 августа 2025, 02:55 |
Марина Мамич превратилась в Криштиану Роналду только с помощью макияжа.
Ее видео стало вирусным в соцсетях, собрав сотни тысяч просмотров. На аккаунт визажистки подписаны более 156 тысяч человек.
Сам Криштиану увидел ее перевоплощение в сторис. Марина призналась, что это стало для неё огромным сюрпризом.
Ранее она уже создавалa образы Дженнифер Лопес, Эминема и Луки Модрича.
