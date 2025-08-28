Тренер: «Игрок Динамо заслужил вызов в сборную, но он – в резерве»

Главный тренер «Феникс-Мариуполя» Максим Фещук отреагировал на заявку сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира 2026, которые пройдут в сентябре 2025 года.

«Если уже говорить об Очеретько и Михавке, то в какой-то мере они заслуживают вызов в сборную. Это не значит, что они будут играть в стартовом составе, но я считаю, что заслужили этот вызов.

Кстати, я еще бросил глаз на резервный список, многие игроки «Динамо», тот же Бражко, Михайличенко из «Полесья» заслуживают вызова», – отметил Максим Фещук.