Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 04:58 |
Тренер: «Игрок Динамо заслужил вызов в сборную, но он – в резерве»

Максим Фещук – о выборе Сергея Реброва

28 августа 2025, 04:58 |
ФК Динамо. Владимир Бражко

Главный тренер «Феникс-Мариуполя» Максим Фещук отреагировал на заявку сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира 2026, которые пройдут в сентябре 2025 года.

«Если уже говорить об Очеретько и Михавке, то в какой-то мере они заслуживают вызов в сборную. Это не значит, что они будут играть в стартовом составе, но я считаю, что заслужили этот вызов.

Кстати, я еще бросил глаз на резервный список, многие игроки «Динамо», тот же Бражко, Михайличенко из «Полесья» заслуживают вызова», – отметил Максим Фещук.

