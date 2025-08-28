Звезда сборной Украины получил травму и рискует не сыграть с Францией
Виктор Цыганков пропустил тренировку «Жироны»
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков получил повреждение.
По информации испанского журналиста Мигеля Косты, украинец пропустил последнюю тренировку «Жироны». Отмечается, что Виктор был заменен из-за повреждения в матче против «Вильярреала» (0:5) и ему прикладывали лед. Какая именно травма у Виктора, не уточняется.
Из-за травмы Виктор рискует пропустить матч сборной Украины против Франции, который состоится 5 сентября.
В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».
