Эдегор превзошел легенду Арсенала по интересному показателю в АПЛ
Норвежец выиграл больше матчей чемпионата в роли капитана, чем Патрик Виейра
Норвежский хавбек лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор обошел легендарного игрока «канониров» Патрика Виейра по количеству выигранных матчей в АПЛ в роли капитана – 72 против 71.
23 августа состоялся поединок 2-го тура чемпионата Англии между командами «Арсенал» и «Лидс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Норвежец получил травму и был заменен на 38-й минуте.
Этот матч также стал для Эдегора 200-м в футболке лондонского клуба. В составе «канониров» он отметился 79 результативными действиями (41 гол + 38 ассистов).
Сейчас команда норвежца является лидером турнирной таблицы Премьер-лиги.
