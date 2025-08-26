Эдегор превзошел легенду Арсенала по интересному показателю в АПЛ

Норвежский хавбек лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор обошел легендарного игрока «канониров» Патрика Виейра по количеству выигранных матчей в АПЛ в роли капитана – 72 против 71.

23 августа состоялся поединок 2-го тура чемпионата Англии между командами «Арсенал» и «Лидс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Норвежец получил травму и был заменен на 38-й минуте.

Этот матч также стал для Эдегора 200-м в футболке лондонского клуба. В составе «канониров» он отметился 79 результативными действиями (41 гол + 38 ассистов).

Сейчас команда норвежца является лидером турнирной таблицы Премьер-лиги.