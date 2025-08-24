Капитан Арсенала провел 200-й матч в составе лондонского клуба
«Канониры» разгромили «Лидс» в матче второго тура АПЛ
Норвежский хавбек и капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор сыграл свой 200-й матч за английский клуб.
23 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лидс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Норвежец получил травму и был заменен на 38-й минуте.
За 200 матчей в составе «канониров» Эдегор отличился 41 забитым мячом и 38 результативными передачами. В целом на клубном уровне эта игра стала для него 416-й.
Ранее Мартин также выступал за «Стремсгодсет», «Херенвен», «Витесс», «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал».
На международном уровне норвежский полузащитник провел 65 матчей, забил 3 гола и отдал 16 ассистов.
После этого поединка «Арсенал» стал лидером турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как «Лидс» оказался на 11-й позиции.
