24 августа 2025, 01:27 | Обновлено 24 августа 2025, 01:45
Капитан Арсенала провел 200-й матч в составе лондонского клуба

«Канониры» разгромили «Лидс» в матче второго тура АПЛ

24 августа 2025, 01:27 | Обновлено 24 августа 2025, 01:45
Капитан Арсенала провел 200-й матч в составе лондонского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Норвежский хавбек и капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор сыграл свой 200-й матч за английский клуб.

23 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лидс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Норвежец получил травму и был заменен на 38-й минуте.

За 200 матчей в составе «канониров» Эдегор отличился 41 забитым мячом и 38 результативными передачами. В целом на клубном уровне эта игра стала для него 416-й.

Ранее Мартин также выступал за «Стремсгодсет», «Херенвен», «Витесс», «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал».

На международном уровне норвежский полузащитник провел 65 матчей, забил 3 гола и отдал 16 ассистов.

После этого поединка «Арсенал» стал лидером турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как «Лидс» оказался на 11-й позиции.

Мартин Эдегор Лидс Арсенал Лондон статистика Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Стремсгодсет Витесс
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
