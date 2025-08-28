Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 августа 2025, 04:22 | Обновлено 28 августа 2025, 04:49
Довбик услышал неприятные новости. Его желание на грани срыва

Артем вряд ли перейдет в «Вильярреал»

Довбик услышал неприятные новости. Его желание на грани срыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации испанских СМИ, переговоры о трансфере украинца вел «Вильярреал», однако они сорвались. Испанцы так и не смогли договориться с «волками» о деталях сделки. Переговоры зависли и пока нет причин думать о том, что они возобновятся.

Отмечалось, что Довбик хотел перейти в «Вильярреал», поскольку считал Ла Лигу более подходящим чемпионатом для себя.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
