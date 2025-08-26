Остались в Израиле. Маккаби отказался проводить тренировку в Люблине

В четверг, 28 августа, состоится второй матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и израильский «Маккаби» Тель-Авив.

Команды сыграют в польском Люблине на стадионе «Motor Lublin Arena». Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния израильская команда отказалась проводить тренировку в Польше.

По информации источника, главный тренер «Маккаби» решил остаться в Израиле, провести там предматчевую тренировку и пресс-конференцию, и только после этого лететь в Люблин на важный поединок.

По регламенту эти мероприятия должны были проходить в польском городе, но клуб из Тель-Авива отказался так делать. С чем связано такое решение Жарко Лазетича – неизвестно.

Напомним, в первом матче этого противостояния «Динамо» потерпело поражение со счетом 1:3.