Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Остались в Израиле. Маккаби отказался проводить тренировку в Люблине
Лига Европы
26 августа 2025, 21:24 |
679
1

Остались в Израиле. Маккаби отказался проводить тренировку в Люблине

Клуб из Тель-Авива принял неожиданное решение накануне матча с киевским «Динамо»

26 августа 2025, 21:24 |
679
1
Остались в Израиле. Маккаби отказался проводить тренировку в Люблине
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев

В четверг, 28 августа, состоится второй матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и израильский «Маккаби» Тель-Авив.

Команды сыграют в польском Люблине на стадионе «Motor Lublin Arena». Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния израильская команда отказалась проводить тренировку в Польше.

По информации источника, главный тренер «Маккаби» решил остаться в Израиле, провести там предматчевую тренировку и пресс-конференцию, и только после этого лететь в Люблин на важный поединок.

По регламенту эти мероприятия должны были проходить в польском городе, но клуб из Тель-Авива отказался так делать. С чем связано такое решение Жарко Лазетича – неизвестно.

Напомним, в первом матче этого противостояния «Динамо» потерпело поражение со счетом 1:3.

По теме:
В состав Александрии вернулся футболист, не игравший 11 месяцев
Динамо поздравило Михавко с первым вызовом в сборную Украины
Григорчук объяснил, почему Ребров вызвал в сборную четырех игроков Динамо
Лига Европы Динамо Киев Динамо - Маккаби Т-А Маккаби Тель-Авив Жарко Лазетич тренировка пресс-конференция
Николай Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Теннис | 26 августа 2025, 19:48 32
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open

В первом раунде Открытого чемпионата США Марта переиграла Кэти Бултер в двух сетах

Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Бокс | 26 августа 2025, 00:02 0
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть

Американец хочет увидеть чемпионский бой между Кермелом Мотоном и Ламонтом Роучем

Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Теннис | 26.08.2025, 03:23
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Футбол | 26.08.2025, 07:46
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 26.08.2025, 21:11
Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Illia Deulin
З чим пов'язане таке рішення Жарко Лазетича – невідомо.Та всьо ж ясно, як божий день. Поляки ще не вщухли від двіжу в матчах Ракув - Маккабі Хайфа, і євреї просто пересрали польських праваків, от і все
Ответить
+1
Популярные новости
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 2
Бокс
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
25.08.2025, 00:02 2
Бокс
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 6
Футбол
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 42
Футбол
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 5
Футбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 4
Бокс
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем