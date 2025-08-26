Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь МЕДИНСКИЙ: «В команде тотальная самоотдача и оболонский характер»
Кубок Украины
26 августа 2025, 20:08
Игорь МЕДИНСКИЙ: «В команде тотальная самоотдача и оболонский характер»

Полузащитник «Оболони» рассказал о делах в команде после вылета из Кубка

Игорь МЕДИНСКИЙ: «В команде тотальная самоотдача и оболонский характер»
ФК Оболонь. Игорь Мединский

Полузащитник «Оболони» Игорь Мединский прокомментировал вылет команды из Кубка Украины. «Пивовары» уступили харьковскому «Металлисту 1925» со счетом 0:2

– Игорь, непростая игра получилась для вашей команды. Пропустили быстрый мяч, пытались выровнять ситуацию до завершения первого тайма. Где-то приближались к забитому мячу, но 0:2 и все было закрыто…

– Да, согласен. Игра была непростой, потому что мы пропустили первыми. Быстрый гол очень усложнил нам ситуацию. Но по игре, если брать совокупность моментов, матч был плюс-минус ничейный. Нам не хватило реализации, будем над этим работать. Я считаю, что мы провели достаточно неплохой матч и заслуживали хотя бы серию пенальти.

– Рассматривалась ли серия пенальти вперед, учитывая новый формат Кубка Украины?

– Мы работали над этим последнюю неделю: всегда после тренировок пробивали пенальти. И вратари были готовы, и полевые игроки. Но немного не хватило. Хочу поблагодарить своих партнеров, потому что была большая ротация, многие ребята, как и я, давно не имели игровой практики. Поэтому выдержавшие молодцы дали бой сильному сопернику. Больше плюсов в этой игре, единственное – недоволен результатом. Оставляем кубок, но теперь концентрируемся на чемпионате. Все нормально, оптимистично смотрим дальше.

– Вы длительное время восстанавливались после травмы. Сегодня впервые сыграли полные 90 минут. Что вы чувствуете?

– Я счастлив. Несмотря на результат, я счастлив, что выдержал полный матч. Есть силы, энергия, эмоции. За эти полгода были и плохие мнения, потому что травма не отпускала. Но благодаря партнерам и семье я с этим справился. Очень счастлив быть на поле и помогать команде. Пока результат отрицательный, но я надеюсь быть полезным клубу и работать так, чтобы в чемпионате все получалось.

– В чемпионате Оболонь хорошо стартовала. Да, в Кубке – первое поражение, но в таблице вы среди лидеров. За счет чего так удалось войти в сезон?

– Думаю, вы и сами видите: тотальная самоотдача, оболонский характер, семейные ценности, которые прививают нам. От руководства клуба к каждому футболисту. Мы грыземся, куются характеры, и это дает результат. Иногда побеждает характер, а не схема или тактика. Бойцовые качества часто выходят на первый план. Благодаря этому мы сейчас в верхушке таблицы. Но я хочу подчеркнуть, что легко не будет. Впереди много матчей, соперники изучают нас, знают наши сильные и слабые стороны. Поэтому нужно работать еще больше – над сплоченностью, тактикой, физикой. Очень много работы впереди.

Оболонь Киев Металлист 1925 Металлист 1925 - Оболонь Кубок Украины по футболу Игорь Мединский
Александр Сильченко Источник: ФК Оболонь
