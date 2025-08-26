Трансфер за 500 тысяч евро. Полесье подпишет 22-летнего украинского вингера
Владислав Велетень покинет «Колос» и продолжит карьеру в составе житомирского клуба
Житомирское «Полесье» продолжает искать усиление на трансферном рынке – «волки» приняли решение подписать 22-летнего украинского вингера Владислава Велетня, который выступает в составе «Колоса».
По информации журналиста Виктора Вацко, житомирский клуб активировал клаусулу, которая составляет 500 тысяч евро. В ближайшее время футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт с новой командой.
В своей профессиональной карьере вингер выступал за киевское «Динамо», где играл в составе команд U-17 и U-19. С октября 2021 года перебрался в «Колос» на правах аренды. В прошлом сезоне игрок «Колоса» провел 27 матчей на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
«Полесье» одержало три победы в официальных матчах сезона 2025/26, а также потерпело пять поражений – два в чемпионате и три в Лиге конференций.
