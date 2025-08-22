Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усиление для Ротаня. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в составе Полесья
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 19:55 | Обновлено 22 августа 2025, 19:57
1194
0

Усиление для Ротаня. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в составе Полесья

Владислав Велетень уже попрощался с игроками «Колоса»

22 августа 2025, 19:55 | Обновлено 22 августа 2025, 19:57
1194
0
Усиление для Ротаня. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в составе Полесья
ФК Колос Ковалевка. Владислав Велетень

Вингер «Колоса» и сборной Украины U-21 Владислав Велетень определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщает Динамомания.

22-летний футболист договорился о сотрудничестве с житомирским «Полесьем». Детали будущего соглашения пока неизвестны, но клуб из Ковалевки заработает за этот трансфер около 500 тысяч евро.

Велетень попрощался с партнерами по команде и в ближайшее время присоединится к «волкам». Ожидается, что вингер сможет помочь «Полесью» во втором матче Лиги конференций против итальянской «Фиорентины».

Вингер выступал за киевское «Динамо», где играл в составе команд U-17 и U-19. С октября 2021 года перебрался в «Колос» на правах аренды. В прошлом сезоне игрок «Колоса» провел 27 матчей на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что вингером интересуются не только «Полесье», но и львовские «Карпаты».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
1+3 в игре с Шахтером. Стало известно, сколько Полесье заплатит за Велетня
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Динамо Киев Колос Ковалевка Полесье Житомир Владислав Велетень трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Динамомания
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 07:43 51
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби

Киевляне проиграли 1:3

ОФИЦИАЛЬНО. Не только бразильцы. ЮКСА подписала двух украинцев
Футбол | 22 августа 2025, 19:09 0
ОФИЦИАЛЬНО. Не только бразильцы. ЮКСА подписала двух украинцев
ОФИЦИАЛЬНО. Не только бразильцы. ЮКСА подписала двух украинцев

Кирилл Ховайко и Богдан Заднепрянец будут играть в Первой лиге

Еврокубковое посмешище
Футбол | 22.08.2025, 11:32
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
Барселона против того, чтобы Ямаль общался с бывшей звездой клуба
Футбол | 21.08.2025, 20:50
Барселона против того, чтобы Ямаль общался с бывшей звездой клуба
Барселона против того, чтобы Ямаль общался с бывшей звездой клуба
Поздно включились. Украина уступила Италии в нервном матче ЧМ U21
Волейбол | 22.08.2025, 16:47
Поздно включились. Украина уступила Италии в нервном матче ЧМ U21
Поздно включились. Украина уступила Италии в нервном матче ЧМ U21
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 3
Футбол
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 13
Футбол
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 3
Бокс
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 7
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем