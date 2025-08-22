Усиление для Ротаня. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в составе Полесья

Вингер «Колоса» и сборной Украины U-21 Владислав Велетень определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщает Динамомания.

22-летний футболист договорился о сотрудничестве с житомирским «Полесьем». Детали будущего соглашения пока неизвестны, но клуб из Ковалевки заработает за этот трансфер около 500 тысяч евро.

Велетень попрощался с партнерами по команде и в ближайшее время присоединится к «волкам». Ожидается, что вингер сможет помочь «Полесью» во втором матче Лиги конференций против итальянской «Фиорентины».

Вингер выступал за киевское «Динамо», где играл в составе команд U-17 и U-19. С октября 2021 года перебрался в «Колос» на правах аренды. В прошлом сезоне игрок «Колоса» провел 27 матчей на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что вингером интересуются не только «Полесье», но и львовские «Карпаты».