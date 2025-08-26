В четверг, 28 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между финским «Купсом» и датским «Митьюлландом». По киевскому времени игра начнется в 18:00. Первый матч завершился победой «Митьюлланда» со счетом 4:0.

КуПС

За 21 игру в текущем чемпионате Финляндии коллектив завоевал 43 очка и пока занимает 2-е место, отставая от «Интера Турку» из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов. Также команда уверенно шагает в кубке страны, где уже смогла дойти до стадии полуфинала.

Путь в квалификации еврокубков финны начали с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где победили молдавское «Милсами». Однако уже на следующем этапе отбора клуб уступил казахскому «Кайрату» с общим счетом 3:2. В 3-м раунде квалификации Лиги Европы «Купс» без особых проблем одолел латвийский «РФШ».

Мидтьюлланд

Действующий серебряный призер датской лиги начал новый сезон чемпионата очень уверенно – за 6 игр коллектив набрал 12 баллов (3 победы, 3 ничьих), поэтому пока занимает 2-е место, уступая «Копенгагену» на 1 очко.

Еврокубковое путешествие командами началось с победы над Хибернианом во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы. На следующем этапе отбора датчане с общим счетом 5:1 разгромили норвежский «Фредрикстад».

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

За 11 игр в новом сезоне «Митьюлланд» ни разу не проиграл, на счету команды 7 побед и 4 ничьи.

За 6 поединков текущего сезона чемпионата Дании «Митьюлланд» отличился 18 голами – лучший результат среди всех команд.

За 11 домашних игр текущего сезона чемпионата Финляндии «Купс» получил 27 очков – лучший показатель среди всех коллективов турнира.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.68.