Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КуПС – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
КуПС
28.08.2025 18:00 - : -
Мидтьюлланд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
26 августа 2025, 18:46 | Обновлено 26 августа 2025, 18:47
18
0

КуПС – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 28 августа в 18:00 по Киеву

26 августа 2025, 18:46 | Обновлено 26 августа 2025, 18:47
18
0
КуПС – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Мидтьюлланд

В четверг, 28 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между финским «Купсом» и датским «Митьюлландом». По киевскому времени игра начнется в 18:00. Первый матч завершился победой «Митьюлланда» со счетом 4:0.

КуПС

За 21 игру в текущем чемпионате Финляндии коллектив завоевал 43 очка и пока занимает 2-е место, отставая от «Интера Турку» из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов. Также команда уверенно шагает в кубке страны, где уже смогла дойти до стадии полуфинала.

Путь в квалификации еврокубков финны начали с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где победили молдавское «Милсами». Однако уже на следующем этапе отбора клуб уступил казахскому «Кайрату» с общим счетом 3:2. В 3-м раунде квалификации Лиги Европы «Купс» без особых проблем одолел латвийский «РФШ».

Мидтьюлланд

Действующий серебряный призер датской лиги начал новый сезон чемпионата очень уверенно – за 6 игр коллектив набрал 12 баллов (3 победы, 3 ничьих), поэтому пока занимает 2-е место, уступая «Копенгагену» на 1 очко.

Еврокубковое путешествие командами началось с победы над Хибернианом во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы. На следующем этапе отбора датчане с общим счетом 5:1 разгромили норвежский «Фредрикстад».

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • За 11 игр в новом сезоне «Митьюлланд» ни разу не проиграл, на счету команды 7 побед и 4 ничьи.
  • За 6 поединков текущего сезона чемпионата Дании «Митьюлланд» отличился 18 голами – лучший результат среди всех команд.
  • За 11 домашних игр текущего сезона чемпионата Финляндии «Купс» получил 27 очков – лучший показатель среди всех коллективов турнира.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.68.

Прогноз Sport.ua
КуПС
28 августа 2025 -
18:00
Мидтьюлланд
Тотал больше 2.5 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кайрат – Селтик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Сигма – Мальме. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ПАОК – Риека. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Мидтьюлланд КуПС прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Футбол | 26 августа 2025, 12:35 62
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия

Кендзьорек будет заниматься стандартными положениями

Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Футбол | 26 августа 2025, 09:12 80
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи

Главный тренер национальной команды вызвал 25 футболистов

На игрока сборной Украины и Шахтера появился покупатель из Ла Лиги
Футбол | 25.08.2025, 20:02
На игрока сборной Украины и Шахтера появился покупатель из Ла Лиги
На игрока сборной Украины и Шахтера появился покупатель из Ла Лиги
Жирона намерена приобрести игрока Динамо, несмотря на отказ Суркиса
Футбол | 26.08.2025, 18:30
Жирона намерена приобрести игрока Динамо, несмотря на отказ Суркиса
Жирона намерена приобрести игрока Динамо, несмотря на отказ Суркиса
16-летний автор победного гола Ливерпуля против Ньюкасла вошел в историю
Футбол | 26.08.2025, 16:47
16-летний автор победного гола Ливерпуля против Ньюкасла вошел в историю
16-летний автор победного гола Ливерпуля против Ньюкасла вошел в историю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 10
Бокс
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 28
Футбол
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 10
Футбол
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
25.08.2025, 16:56 12
Теннис
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 48
Теннис
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 45
Футбол
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем