ФОТО. Девушка футболиста Динамо поделилась откровенной фотосессией. Огонь
Владимир Бражко – настоящий счастливчик
Дарья Квиткова снова в центре внимания из-за откровенной фотосессии.
Инфлюенсерша поделилась новыми фото в платье, смело подчеркнувшем фигуру. Фанаты назвали кадры максимально эстетичными и соблазнительными.
Дарья — возлюбленная полузащитника «Динамо» Владимира Бражко. Пара сначала скрывала роман, но теперь активно делится фото.
У Дарьи почти два миллиона подписчиков в Instagram.
Комментарии 4
То ненадовго
Це та шмара що була заміжня за відомим телеведучим ?
Вона ж спочатку хотіла Мудрика але коли обламалось то знайшла кого попростіше лошка-Бражка, це все що потрібно знати про цю курву.
І в чому полягає його щастя? І де вогонь?
