26 августа 2025, 18:12 | Обновлено 26 августа 2025, 18:13
ФОТО. Девушка футболиста Динамо поделилась откровенной фотосессией. Огонь

Владимир Бражко – настоящий счастливчик

Instagram. Дарья Квиткова

Дарья Квиткова снова в центре внимания из-за откровенной фотосессии.

Инфлюенсерша поделилась новыми фото в платье, смело подчеркнувшем фигуру. Фанаты назвали кадры максимально эстетичными и соблазнительными.

Дарья — возлюбленная полузащитника «Динамо» Владимира Бражко. Пара сначала скрывала роман, но теперь активно делится фото.

У Дарьи почти два миллиона подписчиков в Instagram.

Максим Лапченко Источник: Instagram
Перець
То ненадовго 
Ответить
+3
androma
Це та шмара що була заміжня за відомим телеведучим ?
Ответить
+2
Антон Корзун
Вона ж спочатку хотіла Мудрика але коли обламалось то знайшла кого попростіше лошка-Бражка, це все що потрібно знати про цю курву.
Ответить
+1
Spaceman
І в чому полягає його щастя? І де вогонь?
Ответить
0
