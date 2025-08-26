ФОТО. Девушка футболиста Динамо поделилась откровенной фотосессией. Огонь

Дарья Квиткова снова в центре внимания из-за откровенной фотосессии.

Инфлюенсерша поделилась новыми фото в платье, смело подчеркнувшем фигуру. Фанаты назвали кадры максимально эстетичными и соблазнительными.

Дарья — возлюбленная полузащитника «Динамо» Владимира Бражко. Пара сначала скрывала роман, но теперь активно делится фото.

У Дарьи почти два миллиона подписчиков в Instagram.