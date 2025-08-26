Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жоан ГАРСИЯ: «Все вместе решили, что он должен стать будущим Барселоны»
Испания
26 августа 2025, 17:21 | Обновлено 26 августа 2025, 17:47
Немецкий тренер высказался о Жоане Гарсии

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Гарсия

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию с вратарями в клубе:

«В лице Жоана Гарсии у нас есть очень молодой, талантливый вратарь, который находится на очень высоком уровне. Все вместе решили, что он должен стать будущим «Барсы». Так что, в конечном итоге, было ясно, каким будет наш подход.

«Было ли все всегда так хорошо с точки зрения коммуникации с Тер Штегеном? Я думаю, что есть многое, что можно улучшить. В том числе и с моей стороны».

«Для меня важно, что Марк и клуб сблизились и искренне стремятся к общению. Для меня сейчас важно, чтобы Марк вернулся. Он топ-вратарь! Он получит от нас всю необходимую поддержку, чтобы снова играть на своем уровне».

Ранее сообщалось о том, что вратарь «Барселоны» определился со своим будущим.

Ханс-Дитер Флик Барселона Жоан Гарсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Goal.com
