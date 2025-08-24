Вратарь Барселоны определился со своим будущим
Иньяки Пенья намерен продолжить карьеру в «Эльче»
Испанский голкипер каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, 26-летний футболист принял решение присоединиться к «Эльче» на правах аренды. Футболистом также интересовались «Комо» и «Сельта».
В прошедшем сезоне Иньяки Пенья провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, из которых 7 стали сухими, пропустил 25 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Игорь Явкин предлагает свой вариант украинского спортивного Олимпа
Известный в прошлом тренер – о Джо Луисе