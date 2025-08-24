Вратарь Барселоны определился со своим будущим

Испанский голкипер каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 26-летний футболист принял решение присоединиться к «Эльче» на правах аренды. Футболистом также интересовались «Комо» и «Сельта».

В прошедшем сезоне Иньяки Пенья провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, из которых 7 стали сухими, пропустил 25 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро.