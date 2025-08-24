Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
24 августа 2025, 23:06
Вратарь Барселоны определился со своим будущим

Иньяки Пенья намерен продолжить карьеру в «Эльче»

Вратарь Барселоны определился со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Пенья

Испанский голкипер каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 26-летний футболист принял решение присоединиться к «Эльче» на правах аренды. Футболистом также интересовались «Комо» и «Сельта».

В прошедшем сезоне Иньяки Пенья провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, из которых 7 стали сухими, пропустил 25 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро.

Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Комо впервые с 1951 года выиграл стартовый матч Серии А
Победа Комо над Лацио, ничья Кальяри и Фиорентины
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
