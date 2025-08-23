Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Испания
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро

Каталонцы нацелились на Альвареса и Бастиони

Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

«Барселона» занимается активным поиском усилений на трансферном рынке.

По информации испанских СМИ, в текущее летнее окно каталонцы уже не будут делать громких трансферов, привлекая денежные активы на громкие переходи следующим летом. Отмечается, что в каталонском клубе уже определили приоритетными трансферы двух звездных игроков – нападающего Хулиана Альвареса из «Атлетико» и защитника Алессандро Бастони из «Интера».

На эти два трансфера каталонцы готовы выделить крупную сумму – 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Левандовски получил безумное предложение покинуть «Барселону», ему предложили зарплату в 100 миллионов евро.

Алессандро Бастони Хулиан Альварес трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Атлетико Мадрид Барселона Интер Милан
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
